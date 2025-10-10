راهپیمایان مشهدی در راهپیمایی بشارت نصر، جلوه‌ ای از پیوند تاریخی ایران و فلسطین را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در پی پیروزی مقاومت فلسطین، راهپیمایی «بشارت نصر» با حضور گسترده مردم مؤمن و انقلابی مشهد از باب‌ الجواد حرم مطهر امام رضا(ع) تا چهارراه شهدا برگزار شد.

جمع کثیری از زائران و مجاوران، طلاب، خانواده‌ های شهدا و اقشار مختلف مردم مشهد، امروز بعد از اقامه نماز جمعه در راهپیمایی بشارت نصر شرکت کردند.

در این آیین مردمی، که از باب الجواد تا چهارراه شهدا برگزار شد، شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین «غزه نماد ایمان است» و «طوفان الاقصی، آغاز پایان اشغال»، حمایت خود را از مقاومت اسلامی اعلام کردند و خواستار اقدام مؤثر مراجع بین‌ المللی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی شدند.

راهپیمایی «بشارت نصر» با صلوات بر پیامبر اعظم (ص) و درود بر شهیدان محور مقاومت پایان یافت.