به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: طی ۶ ماهه نخست سال در مجموع ۷۸۵ هزار و ۲۷۷ مسافر با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای استان جابه‌جا شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۲ درصدی را نشان می دهد.

کرمی افزود: نیمه اول سال، تعداد سفرهای انجام شده به ۱۰۵ هزار و ۶۹۴ مورد رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۷ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به تقویت ناوگان حمل و نقل مسافری، تصریح کرد: تعداد اتوبوس‌های فعال با ۶.۲ درصد رشد به ۱۳۵ دستگاه رسیده همچنین، تعداد مینی‌بوس‌ها با هشت درصد رشد نسبت به ۶ ماهه سال قبل به ۵۵۴ دستگاه افزایش یافته است.

کرمی افزود: در بخش سواری کرایه نیز ۵۲۶ دستگاه با ۳.۶ درصد رشد فعال بوده‌اند که در مجموع، کل ناوگان حمل و نقل مسافری استان با یک هزارو ۲۱۵ دستگاه، رشد چهار درصدی را تجربه کرده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان ادامه داد: تعداد شرکت‌های داخلی مسافری فعال استان با یک درصد افزایش نسبت به سال گذشته، از ۳۶ باب به ۳۷ باب رسیده است.

وی با اشاره به نیروی انسانی فعال در این حوزه، کل رانندگان بخش مسافری استان را هزار و ۵۰۵ نفر اعلام کرد و گفت: این آمار نشان‌دهنده رشد ۶ دهم درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

کرمی خاطرنشان کرد: میزان جابه‌جایی مسافرین در نیمه اول امسال توسط اتوبوس، مینی بوس و سواری به ترتیب ۲۳۱هزار و ۱۰۲ نفر، ۴۵۳ هزار و ۶۰۳ نفر و یکهزار و ۵۷۷۲ نفر بوده است.