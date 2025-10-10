آغاز ثبتنام مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان در آذربایجانشرقی
سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی از ثبت نام مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،خسرو کنعانی اظهار کرد: مناظرات دانشجویی دانشگاههای کشور از جمله برنامههای فاخر فرهنگی جهاد دانشگاهی است که توسط سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی با هدف توسعه فرهنگ گفتگو، آموزش و ارتقای تفکر خلاق و نقاد در میان دانشجویان، تقویت انگیزههای ارتقای دانش و آگاهی در میان دانشجویان و تمرین و تقویت فعالیتهای گروهی منسجم و هدفمند در بین دانشجویان در محیطهای دانشگاهی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه مرحله استانی این مسابقات آذر امسال با مشارکت کلیه دانشگاههای استان در دانشگاه تبریز برگزار میشود افزود: کلیه دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاههای استان میتوانند با تشکیل تیمهای چهار نفره در این رویداد دانشجویی شرکت کرده و باهم در یک محیط سالم و دانشگاهی در موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به رقابت بپردازند.
وی افزود: دانشجویان علاقمند برای ثبتنام در این مرحله از مسابقات مناظره دانشجویی میتوانند تا ۲۴ آبان امسال به آدرس شهر دانشجو به آدرس https://studentcity.ir و یا معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان در دانشگاه تبریز مراجعه کرده و فرم ثبت نام را تکمیل کنند و یا با این شمارهها ۰۴۱۳۳۳۲۱۱۲۰-۰۹۰۳۳۷۲۹۰۵۹ تماس بگیرند.
کنعانی تاکید کرد: همچنین دانشجویان عزیز برای سهولت در ثبت نام میتوانند به کانال سازمان دانشجویان در ایتا به آدرس https://eitaa.com/sdjd_tabriz مراجعه و فرم ثبت را تکمیل و به دبیرخانه در ایتا ارسال کنند.
وی مطرح کرد: تیمهای برگزیده این دوره از مسابقات ضمن دریافت لوح تقدیر و جوایز نقدی به مرحله کشوری مسابقات اعزام میشوند.
سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی بیان کرد: این رویداد دانشجویی توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی شعبه آذربایجان شرقی و با همکاری مدیریت فرهنگی دانشگاه تبریز و مدیریتهای فرهنگی دانشگاههای استان برگزار میشود.