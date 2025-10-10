به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،خسرو کنعانی اظهار کرد: مناظرات دانشجویی دانشگاه‌های کشور از جمله برنامه‌های فاخر فرهنگی جهاد دانشگاهی است که توسط سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی با هدف توسعه فرهنگ گفتگو، آموزش و ارتقای تفکر خلاق و نقاد در میان دانشجویان، تقویت انگیزه‌های ارتقای دانش و آگاهی در میان دانشجویان و تمرین و تقویت فعالیت‌های گروهی منسجم و هدفمند در بین دانشجویان در محیط‌های دانشگاهی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مرحله استانی این مسابقات آذر امسال با مشارکت کلیه دانشگاه‌های استان در دانشگاه تبریز برگزار می‌شود افزود: کلیه دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه‌های استان می‌توانند با تشکیل تیم‌های چهار نفره در این رویداد دانشجویی شرکت کرده و باهم در یک محیط سالم و دانشگاهی در موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به رقابت بپردازند.

وی افزود: دانشجویان علاقمند برای ثبت‌نام در این مرحله از مسابقات مناظره دانشجویی می‌توانند تا ۲۴ آبان امسال به آدرس شهر دانشجو به آدرس https://studentcity.ir و یا معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان در دانشگاه تبریز مراجعه کرده و فرم ثبت نام را تکمیل کنند و یا با این شماره‌ها ۰۴۱۳۳۳۲۱۱۲۰-۰۹۰۳۳۷۲۹۰۵۹ تماس بگیرند.

کنعانی تاکید کرد: همچنین دانشجویان عزیز برای سهولت در ثبت نام می‌توانند به کانال سازمان دانشجویان در ایتا به آدرس https://eitaa.com/sdjd_tabriz مراجعه و فرم ثبت را تکمیل و به دبیرخانه در ایتا ارسال کنند.

وی مطرح کرد: تیم‌های برگزیده این دوره از مسابقات ضمن دریافت لوح تقدیر و جوایز نقدی به مرحله کشوری مسابقات اعزام می‌شوند.

سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی بیان کرد: این رویداد دانشجویی توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی شعبه آذربایجان شرقی و با همکاری مدیریت فرهنگی دانشگاه تبریز و مدیریت‌های فرهنگی دانشگاه‌های استان برگزار می‌شود.