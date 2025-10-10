راهپیمایی بشارت نصر در خوزستان برگزار شد+فیلم
راهپیمایی بشارت نصر در استان خوزستان همزمان با سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نمازگزاران و مردم ولایتمدار و شهیدپرور اهواز پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی باشکوه بشارت نصر از ایستادگی و استقامت جبهه مقاومت فلسطین برابر رژیم صهیونیستی قدردانی و بار دیگر حمایت خود را از مردم فلسطین و غزه اعلام کردند.
مردم ولایتمدار و انقلابی اهواز پس از اقامه نماز جمعه در راهپیمایی بشارت نصر بار دیگر انزجار خود را از رژیم صهیونیستی و حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم فلسطین و جبههمقاومت اعلام کردند.
در این راهپیمایی باشکوه نمازگزاران با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی و حزب الله و جبهه مقاومت همبستگی خود را با مردم فلسطین نشان داده و با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و ضد استکباری بار دیگر خشم و نفرت خود را از جنایتهای ددمنشانه این رژیم کودککش به جهانیان مخابره کردند.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعارهایی علیه استکبار و رژیم صهیونیستی، بر عزم خود برای تداوم حمایت از جبهههای مقاومت تاکید کردند.
در این راهپیمایی همچنین مردم با شعارهای حماسی، پیروزی نیروهای مقاومت فلسطین بر رژیم اشغالگر قدس را پس از ۲ سال ایستادگی و مقاومت، گرامی داشتند.
راهپیمایی جمعه خشم همزمان با سراسر کشور در اهواز در برخی از شهرستانهای استان خوزستان نیز برگزار شد.
در پایان این راهپیمایی قطعنامه ای از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان در محکومیت جنایتهای رژیم صهیونیستی قرائت شد.