به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،به مناسبت دومین سالگرد عملیات مقتدرانه و راهبردی طوفان الاقصی همزمان با سراسر کشور راهپمایی بشارت نصر بعد از برگزاری نماز جمعه در استان فارس برگزار شد.

راهپیمایان با شعارهای نصر من الله و فتح قریب - مرگ به کودک کش مردم فریب و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین و غزه اعلام کردند.

این راهپیمایی پس از اقامه نماز جمعه در ۷۵ نقطه از استان فارس برگزار شد .

شیرازی ها هم مسیر شبستان امام خمینی حرم مطهر شاهچراغ (ع)، بست شهید دستغیب و چهار راه پیروزی را پیاده طی کردند و ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، بر ادامه مقاومت و ایستادگی ملت فلسطین تأکید کردند .