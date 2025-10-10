پخش زنده
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد که بخشی از طرح ساخت بیش از ۵ هزار واحد مسکونی حمایتی در ایوانکی، به ویژه ۱۷۰۰ واحد، تا دهه فجر امسال تکمیل و آماده بهرهبرداری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و معاون وزیر راه و شهرسازی، در جلسهای با حضور وزیر نیرو و استاندار سمنان، از پیشرفت قابل توجه طرح مسکن حمایتی در شهر جدید ایوانکی خبر داد.
وی تاکید کرد که تامین زیرساختهای این واحدها، از جمله آب و شبکه معابر، پیش از آسفالت، در اولویت قرار دارد. ملکی افزود که مدیریت منابع آبی با همکاری وزارت نیرو و مسئولان استان به خوبی انجام شده و با مصرف فعلی آب به ازای هر نفر ۷.۸ لیتر، برنامهریزی دقیقی برای تامین پایدار آب در این شهر در دستور کار است.
این طرح بخشی از سیاستهای کلان جوانی جمعیت و توسعه مسکن در استان تهران است که به ایوانکی واگذار شده است.
همچنین، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد که مجموعاً ساخت ۵۱۲۲ واحد مسکونی حمایتی در این شهر برنامهریزی شده که تکمیل و بهرهبرداری از ۱۷۰۰ واحد آن تا دهه فجر امسال هدفگذاری شده است.