نخستین گروه از زائران آذربایجانغربی برای شرکت در مناسک حج عمره مفرده، راهی سرزمین وحی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر کل فرودگاههای آذربایجانغربی گفت: امسال در مجموع یکهزار و ۲۷۶ نفر از زائران این استان در قالب چند کاروان به حج عمره مفرده اعزام میشوند که مقصد پروازهای آنان مدینه منوره است.
عظیم طهماسبی افزود: پروازهای اعزام زائران از ۱۸ مهر آغاز شده و تا ۲۲ مهر ادامه خواهد داشت؛ بازگشت کاروانها نیز از ۲۷ مهر انجام میشود.
وی با اشاره به نخستین اعزام امروز اظهار کرد: در اولین روز، ۲۶۱ نفر از زائران شهرستانهای مهاباد و بوکان عازم سرزمین وحی شدند.
مدیر کل فرودگاههای استان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات زائران تصریح کرد: تمامی برنامههای اعزام با همکاری فرودگاه ارومیه و هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط انجام میشود تا سفر معنوی زائران با آرامش و نظم کامل صورت گیرد.
به گفته مدیرکل فرودگاههای آذربایجانغربی به منظور حفظ نظم و تسهیل در روند پروازها، امسال هیچگونه مراسم بدرقه برای زائران در فرودگاه ارومیه برگزار نخواهد شد.
آقای طهماسبی همچنین از زائران خواست پیش از حضور در فرودگاه، ارز مورد نیاز خود را تهیه و همراه داشته باشند تا از بروز تأخیر در مراحل پرواز جلوگیری شود.