معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش گفت: کشور‌های استعمارگر به دنبال ناامنی اقیانوس هند هستند تا به منافع مشروع خودشان برسند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این گفته امیر دریادار جلیل مقدم در حاشیه نشست بین‌المللی "کارگروه اقدامات بشردوستانه و مقابله با بلایای طبیعی آیونز ۲۰۲۵" است.

"سمپوزیوم نیروی دریایی اقیانوس هند" موسوم به آیونز، ائتلافی میان نیروی دریایی ارتش‌های چند کشور در حاشیه اقیانوس هند است که از سال ۲۰۰۸ میلادی تاسیس شده.

این گردهمایی با هدف همکاری‌های بیشتر برای مقابله با چالش‌های امنیتیِ غیر سنتیِ دریایی در منطقه و تقویت همکاری‌های بیشتر به وجود آمده است.

نیروی دریایی ارتش ایران یکی از ۲۵ کشور عضو آیونز است؛ آیونز ۹ کشور ناظر هم دارد.

معاون هماهنگ کننده نداجا گفت "نظام سلطه به دنبال تسلط بر کشورهای ضعیف‌تر و ظلم به دیگر کشورهاست، اما جمهوری اسلامی ایران پرچم اقدامات بشردوستانه را در دست گرفته است."

او تاکید کرد: ایران و کشورهای آزاد و مستقل، پدیده‌هایی مانند دزدی دریایی را به عنوان تروریسم دریایی می‌شناسند.

با این حال دریادار مقدم گفت: اهداف پیش بینی شده در آیونز تا حدودی محقق شده اما در سطح بین الملل، کشورهای استعماری حتی بعد از گذشت سال‌ها از قرون وسطی، هنوز به دنبال استعمار هستند.

او گفت: ممکن است برخی کشورهایی که آزاد و مستقل نیستند، در آیونز حضور پیدا کنند؛ آنها یا از ترس یا با توجه به سیاست هایشان از کشورهای استعماری دنباله‌روی می‌کنند و شاید چندان همکاری نکنند. اما کشورهای مستقل با جدیت به دنبال رسیدن به اهداف این سمپوزیوم بین‌المللی هستند.

نیروهای دریایی از سیاسی‌ترین نیروهای نظامی در جهان شناخته می‌شوند.

فرماندهان نظامی کشور پیش از این تاکید کرده‌اند "دیپلماسی دریایی ایران" باید تقویت شود و نیروی دریایی یکی از ابزارهای تحقق این دیپلماسی است.

عضویت در آیونز یکی از راه‌های دیپلماتیک برای افزایش سطح امنیت جمعی در اقیانوس هند اعلام شده و نیروی دریایی ارتش ایران فعلا مسئولیت ۲ کارگروه امنیتی و اقدامات بشردوستانه آیونز را برعهده دارد.

معاون هماهنگ کننده نداجا در نشست بین‌المللی کارگروه اقدامات بشردوستانه خواستار فعالیت آیونز با "برنامه علمی مشخص‌تر" شده است.

دریادار مقدم گفت: آیونز باید با برنامه ریزی، تصمیم بگیرد در زمان فاجعه ناگزیر بعدی، پاسخ سریع، موثر و هماهنگ بدهد.