امام جمعه تکاب گفت: تحقق اهداف مردم مقاوم غزه در توافق آتش بس اخیر نتیجه عملیات غرور آفرین طوفان الاقصی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه تکاب گفت: دشمن صهیونی که در پی نابودی حماس گام برمیداشت خوب میداند امروز حماس زنده است و عملیات طوفان الاقصی نشأت گرفته از غیرت مردم مقاوم غزه و ایستادگی بحق این ملت است .
حجت الاسلام مصطفی کوهی افزود: ادعای برقراری صلح در خاورمیانه از سوی ترامپ کلامی واهی است چرا که جنگ و کشتار در خاورمیانه زائیده تفکر شوم وی است و برای خروج از رسوایی به بار آورده خویش دم از ایجاد صلح میزند.
وی گفت: صلح جامع زمانی محقق میشود که ریشه رژیم غاصب صهیونیستی از منطقه کنده شده و مردم و مسؤلان منطقه خود تصمیم گیرنده سرنوشت خویش باشند.
حجت الاسلام کوهی گفت: بخش عمده مشکلات داخلی در کشورمان سرچشمه اش از ترامپها و نتانیاهوهای داخلی است و از سازمانهای نظارتی و دستگاه قضا انتظار برخورد جدی با این عوامل وطن فروش را داریم.
امام جمعه تکاب گفت:خدمات شایسته بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شایسته تقدیر است.
وی گفت: اجرای طرحهای عمران روستایی و توجه به زیرساخت راههای روستایی از سوی بنیاد مسکن و عنایات فرماندار شهرستان و نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی قابل تحسین و تقدیر است.