به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سبزپوشان نیروی انتظامی با ابزار ایمان و عزمی راسخ برای آرامش و آسایش هم وطنانشان، قدم در راه امنیت می‌گذارند و کم نیستند مأموران نظم و امنیت که در طول این سال‌ها در بخش‌های خدمتی خود جام شهادت را نوشیده‌اند؛ چه بسیار سبزپوشانی که در راه امنیت هم وطنان خود کفن به تن کرده و دل به جاده امنیت می‌سپارند.

مردانی که به دل عملیات‌های سخت می‌روند تا مردمان وطنش در سلامت و امنیت باشند.

در طول این سال‌ها بسیار سبزپوشانی نیروی انتظامی در بخش‌های خدمتی خود جام شهادت را نوشیدند از جمله ۲۲۴ شهید فراجای استان مرکزی؛ شهیدانی همچون مرتضی کارچانی که بی توقع قدم در راه تأمین امنیت گذاشت.

این شهید والامقام متولد سال ۷۲ در شهر کارچان از توابع شهرستان اراک بود که سال ۹۲ وارد نیروی انتظامی شد و پس از اتمام دانشگاه افسری جهت ماموریت به استان سیستان و بلوچستان و شهر سیب و سوران اعزام شد.

این شهید بزرگوار حدود یک سال و نیم خدمت در سیستان و بلوچستان به عنوان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سیب و سوران انتخاب شد و بعد از مدت‌ها خدمت و نشان دادن رشادت در مأموریت‌های سخت، ستوانیکم مرتضی کارچانی سرانجام در سن ۲۴ سالگی در ۱۶ مهرماه سال ۹۷ در عملیات درگیری با قاچاقچیان مسلح موادمخدر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.