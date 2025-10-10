راهپیمایی «بشارت نصر» در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین، امروز پس از اقامه نماز جمعه، با حضور نمازگزاران در همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، راهپیمایان ضمن اعلام حمایت خود از فلسطینیان و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش، سکوت مجامع بین المللی در قبال تضییع حقوق ملت فلسطین را نیز محکوم کردند.

در این راهپیمایی باشکوه نمازگزاران با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی و حزب الله و جبهه مقاومت همبستگی خود را با مردم فلسطین نشان داده و با سر دادن شعار‌های مرگ بر اسرائیل بار دیگر خشم و نفرت خود را از جنایت‌های ددمنشانه این رژیم کودک‌کش به جهانیان مخابره کردند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعار‌هایی علیه استکبار و رژیم صهیونیستی، بر عزم خود برای تداوم حمایت از جبهه‌های مقاومت تاکید کردند.

در این راهپیمایی همچنین مردم با شعار‌های حماسی، پیروزی نیرو‌های مقاومت فلسطین بر رژیم اشغالگر قدس را پس از ۲ سال ایستادگی و مقاومت، گرامی داشتند.

در پایان این راهپیمایی قطعنامه‌ای در محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی قرائت شد.