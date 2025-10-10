بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ابراهیم عزیزی در آیین سیوهشتمین سالروز شهادت شهدای نبرد با آمریکا در خلیجفارس با اشاره به نقش آفرینی چهرههای برجسته تاریخی، چون شهید رئیسعلی دلواری و شهید نادر مهدوی در مبارزه مستقیم با استعمار و آمریکا، یادآور شد: بوشهر و دشتی همواره با تکیه بر ایمان و اراده مردمان دریادلان، سنگر دفاع و مقاومت بوده و خوهد بود. قله رشادت این دیار با بیش از ۳۰۰ شهید، به نماد ایستادگی ایران اسلامی در برابر جبهه کفر و شر تبدیل شده است.
وی با اشاره به مکتب عاشورایی و فرهنگ مقاومت جاری در استان بوشهر، تأکید کرد: بوشهر شناسنامه پرافتخار ملت ایران اسلامی، با حضور ماندگارش در دفاع مقدس و تقدیم مردان بزرگ به میراث حماسه و مقاومت ملی، جایگاهی غیرقابل انکار در تاریخ ایثار و دلدادگی کشور دارد. این سرزمین پر مهر، همواره دژ مستحکم مبارزه و پایداری در برابر متجاوزان بوده است و آبهای نیلگون خلیج فارس، به گواه خونهای مقدس جوانان این دیار و قهرمانانی همچون شهید رئیسعلی دلواری، شهید نادر مهدوی و شهیدان خورموج، رنگ ایثار و ازخودگذشتگی گرفتهاند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در هر برهه حساس و هر حادثه مهم، بوشهر نقش محوری از جنس عاشورا و کربلا آفریده و با تابش خورشید شجاعت بر سرزمینش، روح مردانگی و غیرت را به کالبد جامعه اسلامی دمیده است. صحنههای مقاومت و پیروزی که در ساحل و دریا رقم خورده، نشان دادهاند که مردم این خطه، میراثدار فرهنگ اسلام ناب و آموزههای نبوی و علوی هستند. خورموج، گذرگاه صعود به قلههای تعالی کشور شد، آنچنانکه نادر مهدوی با شهادت خود راهی برای سرافرازی و سربلندی ایرانیان گشود.
وی تصریح کرد: بوشهر و شهدای آن، مفهوم شجاعت و ایستادگی را نه فقط به ملت ایران که به جبهه جهانی مقاومت آموختند.
عزیزی با اشاره به نقش محوری شهید نادر مهدوی، اظهار کرد: شهید مهدوی، مرد بزرگ و حماسهساز ایران اسلامی و خلیج فارس بود؛ نامگذاری سالروز شهادت او به نام نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اوج عظمت و مجاهدت این شهید جاودانه را به ثبت رساند. مهدوی، طلایهدار مبارزه بیامان و خستگیناپذیر در مقابل جبهه شرک و کفر و شیطان بزرگ آمریکا شد؛ خورموج، دشتی و بوشهر به حضور مردانگی و ایستادگی او و یارانش افتخار میکنند.
وی ادامه داد: همانطور که شهید رئیسعلی دلواری در نبرد با کفتار پیر و استعمار خبیث انگلیس پیشتاز بود، در دفاع مقدس نیز شهید مهدوی و مردان رشید این سرزمین، میداندار پیکار با آمریکا شدند. این شناسنامه استان بوشهر و شهری، چون خورموج است که رشادت، شجاعت و مردانگی را برای همیشه به دشمنان ما آموختند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه آمریکاییها اگر امروز جرات تعرض به خلیج فارس و آبهای ایران را ندارند، نتیجه درسی است که از مکتب شهید مهدوی و یارانش گرفتهاند، تأکید کرد: اینجا مکتب انقلاب اسلامی است، اینجا سرزمین ارزشهای دینی و دیار مردم ولایتمدار بوشهر؛ دیار فرهیختگان و مبارزان است.
عزیزی یادآور شد: ایران اسلامی پر از مردان و دلاورانی، چون شهید مهدوی است و دشمنان این ملت بدانند، مکتب انقلاب اسلامی و سرزمین مقدس ایران هزاران شهید مهدوی را در خود پرورانده که آماده فداکاری و حماسه هستند؛ شعرها و سرودههایی که امشب عزیزان با محتوا و معنا خواندند، نشان میدهد که ایران اسلامی همچنان سرشار از مردانگی، ایثار و مقاومت است.
وی با اشاره به طرح مشترک ضدایرانی دشمنان، پرده از نقشههای سازمان یافته آنان برای ضربه به انسجام ملی ایران برداشت و گفت: در نبرد ۱۲ روزه، همه گروهها و احزاب وابسته از سراسر جهان، آمریکا، اروپا و آلمان گرد هم آمدند، دولتهای انتقالی را مهیا کردند و حتی شمال غرب و جنوب ایران را هدف قرار دادند. اما آنچه دیدند، چیزی جز یکپارچگی و پایمردی ملت ایران نبود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه ایران اسلامی در همه ابعاد آماده است، اظهار کرد: هر خطایی محاسباتی دشمنان، پاسخ قاطع نیروهای ولایتمدار ایران را به دنبال دارد، ملت ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده، اما پایاندادن هر تجاوز است.
وی خطاب به رژیم آمریکا، صهیونیستی و همپیمانهای آنان، هشدار داد: اگر دوباره دچار اشتباه محاسباتی شوید، دلدادگان مکتب شهید مهدوی، شما را به پشیمانی خواهند کشاند و خلیج فارس را به گورستان متجاوزان تبدیل خواهند کرد.
عزیزی به راهبردهای ناکام غرب پرداخت و بیان کرد: شما با این همه امکانات، تحلیل داشتید که شکست ایران در نهایت چهار روز زمان میبرد، اما از روز هشتم جنگ، پیغام آتشبستان شروع شد و دست از تهدید برداشته و به التماس افتادید.
وی با اتکا به فرهنگ شهدای خلیج فارس و الگوی مقاومت شهید نادر مهدوی، تصریح کرد: اگر اهل عبرت باشید، همین مدافعان خلیج فارس و خانواده شهدا بهترین آموزگار این میدانهای نبردند. ملت ما، همچنانکه در دشتی و بوشهر دیدیم، هر زمان تهدیدی علیه امنیت کشور رقم خورده، با اتحاد و ایستادگی پاسخ دادهاند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: این دستاوردهای مقتدرانه نشان داد دوران عربدهکشی، قلدری سیاسی، چپاول منابع کشورها و دوران یاوهگویی استکبار به پایان رسیده است و جهان باید حقیقت ایستادگی ملت ایران و جبهه مقاومت را باور کند.
وی با تأکید مجدد بر نقشالگویی شهید مهدوی و یارانش برای جبهه مقاومت منطقه، تصریح کرد: انرژی و غیرت شهدای خلیج فارس نه تنها متجاوزان را پشیمان ساخته، بلکه فصل تازهای از مقاومت و شجاعت را در سراسر کشورهای اسلامی و محور مقاومت رقم زده است.
عزیزی با اشاره صریح به ریشه راهبردهای مقاومت، شکست جبهه کفر و نقش مستقیم فرماندهی آمریکا در جنگ غزه گفت: پس از عملیات طوفانالاقصی، فرماندهی ارشد جنگ در سرزمینهای اشغالی مستقیماً در اختیار آمریکاییها قرار گرفت و اتاق عملیات رژیم صهیونیستی تحت مدیریت سنتکام درآمد. این واقعیت، اثبات دیگری است که نبردهای مردمی پارادایم تازهای را به استیلاگران تحمیل کرده است.
وی با تأکید بر ناتوانی رژیم صهیونیستی و متحدان غربی، بیان کرد: شما اگر از پس یک نوار کوچک و جنبش مردمی نیامدهاید و وعدههای تصرف و کوچ اجباری غزه به التماس برای آزادی اسرا رسیده، امروز در میدان واقعی مذاکره، شکست خود را پذیرفتهاید. این اوج شکست و عبرت برای آمریکا و همه دشمنان ماست.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: غزه و لبنان و همه جبهه مقاومت، نمادی از مکتب انقلاب اسلامی و میراث شهید مهدوی هستند؛ جبههای که با کمترین امکانات، بزرگترین افتخارات را آفریدند و امروز رعشهای از قدرت نرم انقلاب اسلامی به جان جبهه استکبار انداختهاند.
وی همچنین با نام بردن از شهدایی، چون مهدوی و موضعگیری الهام گرفتن از فرهنگ خون و حماسه، تصریح کرد: جهان امروز معنای حقیقی شعار سالهای دور ملت ایران یعنی مرگ بر اسرائیل را در عمل و نتیجه میبیند و میپذیرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی مستحق همین سرنوشت هستند.
عزیزی مجلس خطاب به همسایگان ایران نیز هشدار داد: کشورهای منطقه فریب بازیهای آمریکا را نخورند و در کنار جمهوری اسلامی ایران برای آرامش و امنیت جمعی منطقه گام بردارند؛ امنیت واقعی و پایدار بدون حضور و توطئه بیگانگان محقق خواهد شد.
وی با تجلیل مجدد از یاد و نام شهید مهدوی و دستاورد شهدای خلیج فارس، تأکید کرد: امروز درسهای مقاومت ایرانی از بوشهر تا غزه و از لبنان تا انصارالله یمن، الگویی زنده برای تمامی ملتهای ستمدیده است؛ این مشعل هرگز خاموش نخواهد شد و ایران قدرتمند ایستاده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزون بر تأکید بر فرهنگ جبهه مقاومت، با اشاره به نقش الگومند استان بوشهر و شهرستان دشتی، از همه کشورهای منطقه خواست با اتکا بر امنیت جمعی و پرهیز از فریب آمریکا، جایگاه ایران اسلامی را به رسمیت بشناسند و در مسیر آرامش منطقه همراه شوند.
وی با قدردانی مجدد از خانوادههای شهدا و مردم ولایی استان، یاد و نام شهدای مدافع خلیج فارس را چراغ راه و الگوی تمامی نسلها برای پاسداری از عزت و استقلال کشور خواند.