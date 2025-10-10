آتش‌بس غزه در تایید کننده شکست راهبردی آمریکا و اسرائیل

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آتش‌بس در غزه نشان دهنده ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در هدف خود برای رسیدن به سقوط غزه و شکست آنها است.