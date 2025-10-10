پخش زنده
به برکت مقاومت فلسطین امروز تمام دنیا بر علیه استکبار جهانی برخاسته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛نماینده ولی فقیه در منطقه وامام جمعه کاشان در خطبههای نماز در جمع نماز گزاران در مصلی بقیه الاعظم کاشان با بیان اینکه طوفان الاقصی، فلسطین را به مسئله جهان تبدیل کرد، گفت: مردم مظلوم و مقاوم فلسطین و غزه ۷۰ سال کشتار و قحطی و ظلم را تحمل کردند و در نهایت این مقاومت منجر به عملیات غرور آفرین ۱۰۰ درصد فلسطینی طوفان الاقصی شد.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به آتشبس غزه افزود: ملت فلسطین با ارادهای مستقل و استوار در برابر رژیم صهیونیستی ایستاد و تاریخ مقاومت را ورق زد.
حجت الاسلام والمسسلمین حسینی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی تعبیر زلزله را برای این عملیات غرور آمیز به کار بردند، افزود: اسرائیل فکر نمیکرد که مقاومت مردم فلسطین بتواند چنین ضربهای را به او بزند.
خطیب جمعه کاشان در ادامه وضعیت قیمتها را در بازار نگرانکننده دانست و گفت: طبق فرموده رهبر معظم انقلاب اولویت، اقتصاد و معیشت مردم است درحالیکه گرانی کالاها در بازار نگرانکننده است و انتظار میرود مسئولان شهرستان با شدت بیشتر و با استمرار بر قیمتها نظات کنند تا معیشت مردم تامین شود.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی همچنین به مناسبت هفتمین روز شهادت امام زاده علی بن امام محمد باقر (ع) گفت: یک هفته پس از برگزاری مراسم سنتی مذهبی قالیشویان که در دومین جمعه مهرماه به میزبانی اهالی فین کاشان در مشهد اردهال برگزار شد، طبق یک سنت قدیمی مراسم جمعه نشلجیها به منظور عزا بر شهادت حضرت علی بن باقر (ع) در سومین جمعه از مهرماه در آستان مقدس حضرت علی بن باقر (ع) برگزار شد.