برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی
مردم نیشابور، جغتای، ششتمد، صالح آباد و تربت جام با شرکت در راهپیمایی بشارت نصر، سکوت مجامع بین المللی در قبال تضییع حقوق ملت فلسطین را محکوم کردند.
راهپیمایی «بشارت نصر» در حد فاصل مسجد جامع تا میدان امام خمینی (ره) نیشابور برگزار شد.
در انتهای مراسم، قطعنامه پایانی راهپیمایی در حمایت قاطع از محور مقاومت قرائت شد.
برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی
نمازگزاران جغتایی هم امروز پس از اقامه نماز جمعه در راهپیمایی بشارت نصر شرکت کردند.
برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی
مردم ششتمد هم در مراسم «بشارت نصر» همبستگی خود را با مردم غزه اعلام کردند.
در این مراسم که پس از اقامه نماز جمعه برگزار شد، شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی، بر عزم راسخ خود در پشتیبانی از مبارزات مردم فلسطین و همچنین محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی تأکید کردند.
برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی
راهپیمایی بشارت نصر در حمایت از جبهه مقاومت و مردم غزه، در شهرستان مرزی صالح آباد نیز برگزار شد.
برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی
راهپیمایی بشارت نصر با شرکت نمازگزاران جمعه در تربت جام نیز برگزار شد.