برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» در شهرهای خراسان رضوی

مردم نیشابور، جغتای، ششتمد، صالح آباد و تربت جام با شرکت در راهپیمایی بشارت نصر، سکوت مجامع بین المللی در قبال تضییع حقوق ملت فلسطین را محکوم کردند.