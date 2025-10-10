آیت الله حسینی بوشهری، در خطبه‌های نماز جمعه امروز قم گفت: توان نظامی جمهوری اسلامی ایران نه تنها تهدید نیست، بلکه به مصلحت و نفع همه کشور‌های منطقه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،‌ آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، امام جمعه قم، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم گفت: «توان نظامی جمهوری اسلامی ایران نه تنها تهدید نیست، بلکه به مصلحت و نفع همه کشور‌های منطقه خواهد بود. ما به این کشور‌ها هشدار می‌دهیم که به جای تخریب و دشمنی، باید واقعیت‌ها را ببینند و از سیاست‌های نادرست دست بردارند.»

امام جمعه قم سپس به تحرکات سیاسی و رسانه‌ای اخیر اشاره کرد و افزود: «متأسفانه اتحادیه اروپا بار دیگر با فعال کردن مکانیزم ماشه و همراهی با رؤسای شورای همکاری خلیج فارس، بیانیه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کردند. در این بیانیه، بار دیگر ادعا‌های تکراری درباره جزایر سه‌گانه مطرح شده و توان نظامی ما زیر سوال رفته است. ما همواره دوست داریم در کنار همسایگان خود زندگی کنیم و در برابر جبهه دشمنان با هم باشیم، اما برخی با پول نفت، کشور خود را به زرادخانه تبدیل کرده‌اند و حالا علیه ایران حرف می‌زنند.»

امام جمعه قم با تبریک به جان‌برکفان نیروی انتظامی به مناسبت هفته بزرگداشت این نیرو، گفت: «جان‌برکفان نیروی انتظامی در همه نقاط کشور با ایثار و جانبازی درخشیدند و برای حفظ و حراست از مرز‌ها و امنیت داخلی کشور با تمام وجود تلاش کردند. ما این خدمات صادقانه را ارج می‌نهیم و امیدواریم آنها در کنار این تلاش‌ها رضایت الهی و رضایت مردم را نیز فراهم کنند.»

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به مسئله مقاومت فلسطین پرداخت و گفت: «با توجه به پیشنهاد آتش‌بس آمریکا و پذیرش کلیت آن از سوی حماس، اما با برخی اختلافات، همچنان باید مراقب باشیم. رژیم صهیونیستی قابل اعتماد نیست و همانگونه که تجربه لبنان نشان داد، پس از آتش‌بس هم به حملات ادامه دادند. مردم مظلوم فلسطین نباید فریب وعده‌های پوچ را بخورند.»

آیت‌الله حسینی بوشهری درباره فعال شدن مکانیزم ماشه افزود: «ما از ابتدای انقلاب تاکنون تحت تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی بوده‌ایم و این تحریم‌ها خللی در اراده پولادین ملت ایران ایجاد نخواهد کرد. مردم ما مقاوم‌اند و دشمن نباید به خیال خام خود دلخوش باشد.»

امام جمعه قم همچنین خطاب به مسئولین کشور تأکید کرد: «باید نقاط ضعف در جنگ ۱۲ روزه به سرعت ترمیم شود تا در صورت حمله مجدد دشمن، بدون هیچ اثری از آنها مقابله شود. مسئولان باید امکانات لازم را فراهم و بازار را به دقت نظارت کنند تا کسی نتواند در شرایط سخت اقتصادی از مردم سوءاستفاده کند.»

وی درباره مسائل فرهنگی نیز گفت: «متأسفانه شاهد افزایش بی‌حجابی و رهاشدگی فرهنگ هستیم. مسئولان فرهنگی باید با نظارت و قوانین مناسب، این موضوع را مدیریت کنند تا فرهنگ اصیل اسلامی در جامعه تقویت شود.»

در پایان، آیت‌الله حسینی بوشهری از حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقای قرائتی برای تلاش‌هایشان در احیای نماز و زکات در جامعه قدردانی کرد و تأکید کرد: «والدین و معلمان باید فرزندان را به نماز و معنویت تشویق کنند تا مدیران آینده‌ای مؤمن و متعهد پرورش یابند.»