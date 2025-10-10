به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام فصیح نیا با اشاره به نقش بی بدیل رهبر معظم انقلاب در هدایت جامعه در جنگ ۱۲ روزه گفت: مدیریت افکار عمومی جامعه یکی از بزرگترین شئون مدیریت ولی فقیه در کشور بود و همراهی مردم با مقام معظم رهبری نشانه پشتیبانی شان از نظام اسلامی است و برخی خواص نیز باید مواظب رفتار‌های خود بخصوص در مورد مباحث روانی باشند، همانگونه که رهبر معظم انقلاب بار‌ها به ایجاد آرامش در جامعه با هدف توسعه ایران اسلامی سفارش کرده‌اند.

وی در ادامه گفت: دشمن به دنبال حذف غنی سازی هسته‌ای، کم کردن برد موشک‌ها و کم شدن نفوذ ایران در منطقه است، اما هر گز این خواسته دشمن عملی نخواهد شد، ومسائل کشور با همراهی ملت و مسئولان و تدابیر اقتصادی وتقویت تولید و عملا به توصیه مقام معظم رهبری حل خواهد شد.

امام جمعه نقده با اشاره به ۲۴ مهر روزپیوند اولیا ومربیان افزود: ارتباط پدر و مادر با مربیان در مسائل اخلاقی و دینی و بخصوص مسائل تربیتی دانش آموزان بسیار تاثیر گذار است و این ارتباط باعث رفع مشکلات و هدایت دانش آموزان در مسیر درست با حفظ عزت می‌شود.

حجت الاسلام فصیح نیا همچنین با اشاره به ۲۳ مهر ماه سالروز شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی تصریح کرد: این شهید بزرگوار که از مراجع تقلید بود با ۸۰ سال سن در جبهه‌های نبرد هشت سال دفاع مقدس حضور پیدا کرد و حضور ایشان نشانگر پشتیبانی از اهداف نظام جمهوری اسلامی و نقش روحانیون در هشت سال دفاع مقدس است.