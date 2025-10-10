پخش زنده
امروز: -
امام جمعه گرگان، راه حل مقابله با فشارها را "مدیریت عاقلانه و فارغ از تسلیم" دانست و از دستگاههای دولتی خواست با خردورزی و بررسی نقاط قوت و ضعف، شرایط را مدیریت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیتالله سیدکاظم نورمفیدی ظهر امروز جمعه ۱۸ مهردر خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه شهر گرگان انسجام داخلی را «مهمترین سلاح» ملت خواند و خواستار همدلی میان گروههای سیاسی مختلف و پرهیز از تضعیف دولت و اختلافآفرینی شد.
او خاطرنشان کرد: تضعیف نهادها و اختلافات داخلی خدمت به نقشه دشمن است و همه گروهها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.
آیت الله نورمفیدی بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اقتصادی و افزایش قیمتها، از دولت خواست که برای تأمین مایحتاج ضروری مردم و ایجاد ثبات قیمتی تلاش کند.
وی همچنین خواستار فعال شدن تعاملات اقتصادی با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، اوراسیا و بازارهای مرتبط شد تا اثر تحریمها کاهش یابد.
در پایان بر لزوم هوشیاری، پرهیز از انتشار شایعات و بررسی دقیق اخبار پیش از پذیرش آنها تأکید کرد و گفت: همه اقشار جامعه برای حفظ امنیت، استقلال و منافع ملی همکاری کنند.