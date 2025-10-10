پخش زنده
امروز: -
راهپیمایی «بشارت نصر» امروز بعد از خطبههای نماز جمعه در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عموم مردم مؤمن، بصیر و همیشه در صحنه استان بپاس گرامیداشت پایداری ملت قهرمان غزه، بعد از اقامه نماز عبادی و سیاسی جمعه با شرکت در راهپیمایی سراسری بشارت نصر حمایت خود را از این ملت مقاوم نشان دادند.
در این راهپیمایی مردم ولایت مدار و انقلابی در شهرهای مختلف کهگیلویه و بویراحمد با شرکت در این راهپیمایی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه خواستار توقف جنگ در این سرزمین شدند.
در شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد نیز راهپیمایی سراسری بشارت نصر پس از اقامهی نماز جمعه با حضور پرشور و گستردهی اقشار مختلف مردم در این شهر هم برگزار شد.
در این راهپیمایی، مردم مؤمن و انقلابی یاسوج با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهایی با مضامین حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و مقاومت، بار دیگر بر وحدت، همدلی و ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی، با شعارهایی در حمایت از جبهه مقاومت و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، صدای رسای وحدت و امید را از مرکز کهگیلویه و بویراحمد به گوش جهانیان رساندند.
شرکت کنندگان در بیانیه پایانی این راهپیمایی محاکمه آمران و عاملان جنایات جنگی، نسلکشی و جنایات علیه بشریت در نوار غزه را گامی ضروری برای پایان دادن به دههها بیکیفرمانی رژیم صهیونیستی دانستند.
همچنین در این بیانیه از، جامعه جهانی خواسته شده با عمل به مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود، گامهای مؤثری برای توقف نسلکشی در غزه، خروج فوری ارتش اشغالگر، تضمین حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، تسهیل ورود کمکهای بشردوستانه و آغاز بازسازی غزه بردارد.