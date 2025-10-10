مردم انقلابی استان البرز با شرکت در راهپیمایی بشارت نصر بر همبستگی خود با مردم مظلوم فلسطین تاکید و خشم و انزجار خود از رژیم غاصب صهیونیستی را اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، نمازگزاران البرزی امروز پس از اقامه فریضه جمعه با حضور در راهپیمایی بشارت نصر ضمن اعلام انزجار از جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی بر ادامه راه مقامت تاکید کردند.
راهپیمایی بشارت نصر البرزنشینان امروز از مصلی نماز جمعه تا استان مقدس امام زاده حسن(ع) کرج برگزار شد.
