آغاز صید پاک در مناطق ساحلی خوزستان آغاز شد
سرپرست ادارهکل شیلات خوزستان از آغاز طرح صید پاک در مناطق ساحلی استان با هدف این جایگزینی روشهای سنتی و آسیبزننده مانند صید ترال و گوشگیر با ابزارهای صید سازگار با محیط زیست، از جمله قلاب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
، موسوی در نشست بررسی مسائل زیستمحیطی منطقه آزاد اروند با حضور اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس، نماینده مردم آبادان، زهرا ترکاشوند مشاور امور بینالملل رئیس سازمان شیلات ایران، معاونان استانداری خوزستان و جمعی از مدیران استانی با تأکید بر محدودیت منابع دریایی و ضرورت حفظ پایداری اشتغال جامعه ساحلنشین، اقدامات شیلات در زمینه حفاظت از ذخایر و زیستبومهای دریایی را تشریح کرد.
وی افزود: اعمال محدودیتهای فصلی صید در زمان تخمریزی، ایجاد زیستگاههای مصنوعی و رهاسازی ماهیان بومی و دریایی از جمله اقدامات مؤثر شیلات است.
موسوی با اشاره به گونههای با ارزش اقتصادی که در معرض خطر قرار دارند، ضرورت حفاظت و فراهم نمودن شرایط جهت افزایش توان بازسازی ذخایر را یادآور شد و اعلام کرد که پس از انجام مناقصه و انتخاب سرمایهگذار، عملیات ساخت بندر صیادی جزیره مینو آغاز خواهد شد؛ این اقدام گامی در ساماندهی فعالیتهای صیادی و توسعه زیرساختهای اقتصادی منطقه به شمار میرود.
وی همچنین اظهار داشت: هدایت بهرهبرداران به سمت فعالیتهای آبزیپروری فشار صید بر دریا را کاهش میدهد و حفاظت از منابع دریایی تقویت میشود.
موسوی به مطالعات اجرای پروژه ۴ هزار و ۲۰۰ هکتاری پرورش میگوی هندیجان اشاره کرد و گفت: این پروژه ضمن ایجاد فرصتهای شغلی جدید، نقش مهمی در ارتقای شاخصهای اقتصادی و بهبود معیشت جوامع ساحلی استان دارد.
سرپرست شیلات خوزستان در پایان به طرح صید پاک بهعنوان الگویی اصلاحی در روشهای صید پرداخت و تأکید کرد که هدف این طرح جایگزینی روشهای سنتی و آسیبزننده مانند صید ترال و گوشگیر با ابزارهای صید سازگار با محیط زیست، از جمله قلاب، است تا ضمن حفظ ذخایر آبزیان، درآمد صیادان نیز تأمین شود.