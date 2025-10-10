پخش زنده
نمازگزاران تکابی در راهپیمایی بشارت نصر همدلی خود را با مردم غزه اعلام داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نمازگزاران تکابی بعد از نماز جمعه در صفوف راهپیمایی بشارت نصر همدلی خود را با مردم غزه اعلام داشتند و این نصرت حاصله را مایه عزت مسلمانان غزه و شکست رژیم صهیونیستی دانستند.
نمازگزاران جمعه در تکاب با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائبل انزجار خود را از دسیسههای نسل کشان آمریکایی- صهیونیستی اعلام کردند.
راهپیمایان تکابی مسیر مصلی شهرستان تا گلزار شهدا را با سردادن شعارهای ضد آمریکایی صهیونیستی طی کردند.