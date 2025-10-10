راهپیمایی بشارت نصر با هدف حمایت از ملت مقاوم و قهرمان غزه، پس از اقامه نماز جمعه با حضور نمازگزاران در نقده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ راهپیمایی جمعه نصر با هدف حمایت از ملت مقاوم و قهرمان غزه، امروز ۱۸ مهرماه پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه با حضور نمازگزاران در نقده برگزار شد.

نمازگزاران جمعه در نقده ، این هفته خشم و انزجار خود را از باند جنایتکار صهیونی با فریاد‌های مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا اعلام و از پیروزی حماس بر رژیم کودک کش ابراز خرسندی کردند.

راهپیمایی جمعه نصر در این شهرستان، بعد از نماز جمعه از مسجد جامع واقع در خیابان پیروزی به سمت خیابان امام برگزار شد.

غزه قهرمان، در دومین سالگرد عملیات راهبردی طوفان الاقصی و پس از دو سال مقاومت بی‌امان و ایستادگی تاریخی، به نماد وجدان بیدار بشریت تبدیل و صدای «بشارت نصر» از میان ویرانه‌های محاصره شده آن طنین‌انداز است.