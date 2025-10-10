به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مردم ولایت‌مدار و همیشه در صحنه شهرستان خوی امروز پس از اقامه نماز جمعه، در راهپیمایی «بشارت نصر» از مقابل مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تا هسته مرکزی شهر، با سردادن شعار‌های ضدصهیونیستی، جنایات رژیم اشغالگر قدس در غزه را محکوم کردند.

در این راهپیمایی که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، روحانیون، مسئولان، نیرو‌های نظامی و انتظامی، بسیجیان و خانواده‌های شهدا برگزار شد، راهپیمایان ضمن ابراز همبستگی با مردم مظلوم فلسطین، خواستار توقف فوری حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و حمایت جدی کشور‌های اسلامی از آرمان قدس شریف شدند.

در پایان این مراسم نیز بیانیه‌ای در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و در حمایت از مقاومت اسلامی فلسطین قرائت شد.

راهپیمایی «بشارت نصر» همزمان با سراسر کشور و در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد.