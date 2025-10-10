حجت‌الاسلام والمسلمین نوری: تدابیر حکیمانه رهبری، کشور را از بحران‌های امنیتی و تهدیدهای دشمنان حفظ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، نماینده ولی‌فقیه در استان در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه بجنورد گفت: تدابیر حکیمانه و آینده نگری مقام معظم رهبری، کشور را از بحران‌های امنیتی و تهدیدهای دشمنان حفظ کرده و نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتدار کشور داشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری افزود: همین اقتدار، دشمن را در جنگ ۱۲روزه تحمیلی، وادار به پذیرش واقعیت کرد.

وی در آستانه ۱۹ مهرماه، سالروز ورود مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی گفت: رهبر انقلاب، نعمتی بزرگ از سوی خداوند برای ملت ایران‌اند و حضور ایشان در خراسان شمالی، دستاوردهای فراوان در حوزه‌های مختلف به همراه داشت و استان را در مسیر توسعه شتابناک قرار داد.

وی با توصیف جنایات فراوان صهیونیست ها به ویژه در دو سال گذشته گفت: آتش بس موردنظر آنان هم قابل اعتماد نیست.