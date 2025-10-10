وحید یامین پور درباره کتاب «زیر سایه آن سرو صنوبر» گفت: در این کتاب نویسنده روایتی عاطفی از سید مقاومت در قالب سفرنامه‌ای متفاوت را به رشته تحریر در آورده است.

وحید یامین‌پور نویسنده کتاب «ارتداد» در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، درباره کتاب تازه منتشرشده «زیر سایه آن سرو صنوبر» درباره تشییع پیکر سیدحسن نصرالله نوشته سهیل کریمی گفت: این اثر را نمی‌توان صرفاً در قالب یک سفرنامه دسته‌بندی کرد؛ کتاب بیش از آنکه یک گزارش سفر باشد، روایتی است از تجربه‌های شخصی نویسنده، که از دوران نوجوانی و آشنایی‌اش با سید حسن نصرالله تا تشییع پیکر او ادامه دارد.

یامین‌پور افزود: نویسنده تلاش کرده تا برای مخاطبی که شناخت کاملی از سید حسن نصرالله یا جریان مقاومت ندارد، کتابی بنویسد که هم اطلاعات تاریخی بدهد و هم روایتگر تجربه‌ای عاطفی و انسانی باشد.

وی گفت: در کنار بخش‌هایی از سفر نویسنده به بیروت، با گزارش‌هایی تاریخی روبه‌رو هستیم که کتاب را برای نوجوانان و جوانان جذاب و آموزنده می‌کند.

این نویسنده درباره تفاوت این اثر با دیگر سفرنامه‌ها خاطرنشان کرد: بخش پایانی کتاب، به‌ویژه در روایت سفر دشوار نویسنده برای حضور در مراسم تشییع پیکر سید، وجه سفرنامه‌ای دارد، اما کلیت اثر ترکیبی از روایت شخصی و مستند تاریخی است.

یامین‌پور در پاسخ به پرسشی درباره نگاه مستندسازانه نویسنده گفت: آقای کریمی پیش از این در عرصه مستندسازی فعال بوده‌اند و همین پیش‌زمینه باعث شده روایتشان در این کتاب نیز تصویری و زنده باشد.

نویسنده کتاب نخل و نارنج افزود: مستندسازی هم نوعی روایت است، اما به زبان تصویر. حالا آقای کریمی همان حس و عاطفه را از دریچه قلم بیان کرده است.

وی با اشاره به اینکه نویسنده در سال‌های گذشته نیز تجربه سفر به لبنان و جنوب این کشور را داشته است، افزود: کریمی پیش از این هم در فضای مقاومت و لبنان حضور داشته و همین شناخت میدانی به غنای روایت او کمک کرده است.

وحید یامین‌پور، نویسنده، مجری و فعال فرهنگی ایرانی است. وی پیش از این کتاب‌های «نخل و نارنج» (رمانی درباره زندگی علامه طباطبایی) و «ارتداد» را به رشته تحریر درآورده است.