نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان گفت: مقاومت غزه، الگوی صبر و ایمان است و رمز این صبرو ایمان، قرآن و پیوند با خداست.

مقاومت غزه، الگوی صبر و ایمان است

مقاومت غزه، الگوی صبر و ایمان است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی در خطبه‌های نمازجمعه همدان با بیان اینکه مردم غزه باوجود دو سال آوارگی، شهادت ۷۰ هزار نفرو تخریب ۲۸۰ هزار خانه ایستادند افزود: امروز حماس و حزب‌الله خلع سلاح نشده‌اند و حتی بیداری جهانی رخ داده؛ به تعبیری، این بیداری مدیون کودکان مظلوم غزه است.

خطیب جمعه همدان با تأکید بر آتش‌بس با حفظ قدرت مقاومت، تصریح کرد: ضمانت آتش‌بس، حفظ قدرت نظامی حماس است.

او با بیان اینکه جنگ اقتصادی و فرهنگی در کشور وجود دارد و مسئولان آماده باشند، افزود: همان‌طور که نیرو‌های مسلح در جنگ نظامی ایستادند، مسئولان اقتصادی باید با تمام توان برای حل مشکلات مردم تلاش کنند، در جنگ فرهنگی نیز مراقبت جدی لازم است.

امام جمعه همدان با بیان اینکه صیانت از نوامیس؛ وظیفه همه ماست، درباره اتفاقات اخیر دانشگاه بوعلی سینا، تاکید کرد: دانشجویان دختر، امانت مردمند، دانشگاه‌ها باید در حفظ امنیت و عفاف آنان کوشا باشند.

آیت الله شعبانی موثقی با تأکید بر پیگیری جدی اتفاقات اخیر در همدان، گفت: دستگاه قضائی، شورای تأمین و مسئولان دانشگاه با حساسیت موضوع را بررسی می‌کنند، اگر کوتاهی شده باشد، برخورد خواهد شد.

او افزود: از یکشنبه، ثبت‌نام حج برای افراد مستطیع آغاز خواهد شد و انجام این فریضه واجب شرعی است.