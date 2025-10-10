مدیر کل هواشناسی خوزستان برای روز‌های آینده وقوع گرد و خاک محلی و موقتی و کاهش یک ال ۲ درجه‌ای دما پیش بینی کرد.

پیش بینی وقوع گرد و خاک محلی و کاهش دما در خوزستان

پیش بینی وقوع گرد و خاک محلی و کاهش دما در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، از اواسط وقت امروز تا اواخر وقت فردا سرعت وزش باد‌ها در مناطق شمالِ غربی، غربی، نیمه جنوبی و تا حدودی بخش‌های مرکزی استان بصورت متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بو، بنابراین احتمال رخداد گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

وی شمال خلیج فارس را در این مدت مواج پیش بینی کرد و افزود: طی فردا کاهش یک تا ۲ درجه‌ای دما در سطح استان مورد انتظار است.

سبزه زاری اظهار داشت: در شبانه روز گذشته آبادان با دمای ۴۰.۶ و ایذه با دمای ۱۱.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۰.۳ و کمینه دمای ۱۹.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.