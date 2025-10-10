به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی لیگ کشتی فرنگی نوجوانان ایران در سال ۱۴۰۴ گرامیداشت کشتی گیر شهید بهنام محمدی راد، امروز (۱۸ مهر) به میزبانی استان فارس در شیراز برگزار شد.

در دیدار‌های مرحله نیمه نهایی، تیم مازندران با نتیجه ۵ بر ۵ و امتیاز مثبت ۲۱ بر ۱۹ به پیروزی رسید و تیم سپاهان اصفهان نیز با نتیجه ۶ بر ۴ دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان را شکست داد و به دیدار نهایی راه یافتند.

در دیدار فینال تیم مازندران با نتیجه ۸ بر ۲ سپاهان اصفهان را از پیش رو برداشت و بعنوان قهرمانی دست یافت.

در دیدار رده بندی نیز تیم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان با نتیجه ۸ بر ۲ هتل چمران شیراز را شکست داد و به عنوان سوم رسید.

رده بندی پایانی: ۱- مازندران ۲- سپاهان اصفهان ۳- دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان ۴- هتل چمران شیراز