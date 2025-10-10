یک روایت تصویری از مقاومت
حامد عسگری درباره کتاب «زیر سایه سرو صنوبر» گفت: کتاب کاملا تصویری اتفاقات را روایت میکند و خواننده میتواند روایتی تصویری از مقاومت ببیند.
حامد عسگری، شاعر و نویسنده، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
درباره کتاب تازه سهیل کریمی گفت: سهیل از نوجوانی دغدغه مقاومت، روایت و پیوند فرهنگی میان ایران و لبنان را داشت.
عسگری افزود: با انتشار این کتاب، آقای کریمی نشان داده که همان مسیر را با پختگی و قلمی شیرین و استخواندار ادامه داده است.
وی گفت: هنوز فرصت نکردهام تمام کتاب را بخوانم، اما همین مواجهه نخست، پر از هیجان، لذت و کشف بود. کتاب تازه است و داغ، و من مطمئنم مخاطب را در همان صفحات اول با خود همراه میکند.
این شاعر درباره ویژگیهای نگارش اثر نیز تأکید کرد: فیلمساز بودن سهیل کریمی به متن او ریتم و تصویر داده است. به نظرم این کتاب بسیار تصویرگر است، پر از پلان و سکانسهای زنده، بدون زوائد و با ضرباهنگی درست؛ درست مثل یک روایت تصویری از مقاومت.
عسگری، کتاب را منبعی برای آشنایی نسل جوان با مفهوم مقاومت و شناخت شخصیت سید حسن نصرالله خواند و گفت: به همه پیشنهاد میکنم این کتاب را بخوانند؛ چون نگاهشان نسبت به سید حسن نصرالله و لبنان عوض خواهد شد.
حامد عسگری شاعر و نویسنده است که پیش از این کتابهای «حال ما خوب است مایل به بد»، «نامههای کوفی»، «بوسهخیس»، «گریه روی شانه فاطمه» و «بمب بادبادک نیست» از او منتشر شده است.