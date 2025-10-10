همزمان با برگزاری نماز جمعه، مردم مؤمن و انقلابی شهر اراک امروز با حضور پرشور خود در راهپیمایی «بشارت نصر» بار دیگر حمایت قاطع خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با برگزاری نماز جمعه این هفته، مردم مؤمن و انقلابی شهر اراک با حضور پرشور خود در راهپیمایی «بشارت نصر» بار دیگر حمایت قاطع خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند.
این مراسم که پس از اقامه نماز جمعه برگزار شد، با حضور حضرت آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی، نماینده ولیفقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، رنگ و بویی خاص یافت. ایشان در سخنانی ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، بر ضرورت وحدت امت اسلامی و حمایت همهجانبه از مردم غزه تأکید کردند.
شرکتکنندگان با سردادن شعارهای ضد صهیونیستی، همبستگی خود را با مقاومت اسلامی اعلام کردند.
راهپیمایی «بشارت نصر» با حضور اقشار مختلف مردم، علما، مسئولان و خانوادههای شهدا برگزار شد و جلوهای از بیداری اسلامی و روحیه ظلمستیزی ملت ایران را به نمایش گذاشت.