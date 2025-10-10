صلح در غزه نتیجه پایداری و مقاومت مردم مظلوم فلسطین
حجت الاسلام موسوی اعظم گفت: باید مراقب ترفندهای دشمن پس از صلح در غزه بود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه موقت یاسوج در خطبههای نماز جمعه شهر یاسوج، مقاومت و پایمردی مردم یمن و غزه را نمونهای درخشان از مجاهدت در راه خدا دانست و گفت: عزت مسلمانان در سایه صبر و مقاومت به دست میآید و آنچه امروز شاهد آن هستیم، نتیجه همان استقامت است. حجت الاسلام سید علی صالح موسوی اعظم پیروزیهای اخیر در منطقه را نتیجه مجاهدت مردم یمن و غزه دانست و افزود: صلحی که امروز مطرح میشود، صد در صد نتیجه مقاومت و پایداری است، اما باید مواظب ترفندهای دشمن بود. حجت الاسلام موسوی اعظم با انتقاد از مواضع برخی کشورهای اسلامی در خصوص مردم مظلوم غزه اضافه کرد: این کشورها در قبال آنچه در غزه میگذرد خنثی و بیتفاوت هستند و نسبت به آنچه در غزه میگذرد واکنشی نشان نمیدهند. وی تاکیدکرد: با مقاومت مردم یمن و غزه و ملت منظلوم فلسطین بزودی شاهد نابودی اسرائیل و عزت، آبرو و شوکت مسلمانان در عالم خواهیم بود. امام جمعه موقت یاسوج با اشاره به توطئههای جدید استکبار جهانی، ادامه داد: ما با توکل بر خدا و به برکت باور راسخ رهبر معظم انقلاب به مبدأ و معاد، و نیز به پشتوانه دعاهای خالصانه شما مردم شاهد عزت و سربلندی این نظام خواهیم بود. حجتالاسلام موسوی با بیان اینکه باید هوشیار باشیم و بدانیم که دشمن از طریق مذاکرات نیز به دنبال پیشبرد اهداف شوم خود است، اضافه کرد: به یاری خداوند نابودی رژیم غاصب صهیونیستی و رسوایی آمریکا و متحدانش را نظارهگر خواهیم بود. امام جمعه موقت یاسوج با اشاره به اینکه منافقان، همانگونه که در زمان پیامبر (ص) بودند، دروغگو هستند، تاکید کرد: ما عزت را در سایه پایداری، صبر و مقاومت به دست آوردهایم، باید بر این محور نیز ادامه دهیم. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تاریخچه نفوذ فرقههای ضاله در ساختار کشور قبل از انقلاب، از مردم خواست در برابر خرید زمین و تقویت اقتصادی بهائیان هوشیار باشند. امام جمعه موقت یاسوج در بخش دیگری از خطبه ها، با شاره به تاریخچه مبارزه با عقاید انحرافی افزود: دشمنی با دین و تشیع، به دوران انقلاب محدود نمیشود، زیرا پیش از انقلاب، در رژیم طاغوت، عناصر وابسته به فرقههای ضاله مانند بهائیت، در پستهای حساسی از جمله وزارت آموزش و پرورش قرار داشتند تا بنیانهای اعتقادی جامعه را سست کنند. حجت الاسلام موسوی اعظم با اشاره به نقشههای شوم استکبار برای نفوذ در باورهای دینی مردم، اضافه کرد: متأسفانه در گذشته، حتی افرادی که مسائل دینی را تدریس میکردند، خود از پایبندی به اسلام بیبهره بودند که این نشان از برنامهریزی دشمن برای باورزدایی از نسل جوان داشت. وی اضافه کرد: ما باید هوشیار باشیم و با تقویت اقتصادی فرقههای ضاله از طریق اجاره دادن مغازهها در اماکن حساس یا خرید از آنان، به صورت غیرمستقیم به دشمن کمک نکنیم. حجت الاسلام موسوی اعظم بر هوشیاری در خصوص این فرقهها تأکید کرد و گفت: در جنگهای نیابتی مانند جنگ ۱۲ روزه، ردپای منافقان و همین فرقههای انحرافی به وضوح در کشور دیده میشود. وی با اشاره به فضای پراکندهبافی در رسانهها و فضای مجازی، گفت: متأسفانه امروز شاهد نشر گسترده مطالب غیرواقعی در رسانهها و فضای مجازی هستیم.