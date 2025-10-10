امام‌جمعه میاندوآب گفت: توافق آتش‌بس در غزه حاصل صبر، مقاومت و ایستادگی مردم غزه بود که با صبر و مقاومت دشمن را ناکام گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام حمید حسن‌زاده در خطبه‌های نمازجمعه این هفته میاندوآب با اشاره به توافق آتش‌بس در غزه، اظهار کرد: آتش‌بس در غزه حاصل صبر، مقاومت و ایستادگی مردم غزه بود.

امام‌جمعه میاندوآب با بیان اینکه این وعده قرآنی است که اگر اهل صبر و مقاومت باشید، حیله و نیرنگ دشمنان در شما اثر نمی‌کند، گفت: حماس یک گروه کوچک در جبهه مقاومت بود که با مقاومت، شاخ رژیم صهیونیستی را شکست.

وی با اشاره به اینکه حماس با هوشمندی طرح آمریکایی آتش‌بس در غزه را تحلیل و آن را خنثی کرد، افزود: طرح آمریکایی آتش‌بس که توسط ترامپ ارائه شده بود دارای موارد خسارت‌بار متعددی بود؛ ولی حماس هوشمندانه وارد میدان شد و آن را خنثی و آتش‌بس را پذیرفت.

حسن‌زاده با تأکید بر اینکه یکی از رهبران حماس اعلام کرد که خلع سلاح را نمی‌پذیرد و دولت آینده فلسطین را باید مردم این سرزمین مشخص کنند، تصریح کرد: اولویت اول برای پذیرش آتش‌بس، توقف سریع جنگ بود و، چون دشمن تا بن دندان مسلح صهیونیستی به هیچ وجه قابل اعتماد نبوده و به هیچ قانون و عهد و پیمانی پایبند نمی‌ماند؛ لذا باید توقف جنگ تضمین شود.

امام‌جمعه میاندوآب اظهار کرد: رژیم صهیونیستی به دنبال نسل‌کشی در غزه بود و حماس با تدابیری هوشمندانه فرصت را برای بازیابی خود و ناکام گذاشتن رژیم صهیونیستی در دست‌یابی به اهدافش فراهم کرد.

وی با بیان اینکه ارتش رژیم صهیونیستی یکی از مجهزترین ارتش‌ها است؛ ولی بعد از دو سال جنگ و حملات وحشیانه نتوانست در غزه کاری از پیش ببرد، گفت: حماس در خون و گوشت مردم فلسطین جای داشته و نابودشدنی نیست.

حسن‌زاده افزود: مقاومت یک تفکر است و این تفکر همواره پیروز بوده و مردم ایران اسلامی نیز همواره حمایت و پشتیبانی خود را از مقاومت نشان داده‌اند.