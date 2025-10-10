به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، به گفته معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر، حدود ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق ماینر‌ها در طول سال روی بار پایه شبکه باقی می‌ماند که با احتساب فعالیت در حدود ۸۸۰۰ ساعت در سال، معادل ۱۷ تا ۱۸ میلیارد کیلووات ساعت برق مصرفی است. این رقم با احتساب مصرف تجهیزات خنک‌کننده و دستگاه‌های جانبی، به حدود ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت در سال می‌رسد.

اله‌داد بیان کرد: تقریباً تمام این مصرف غیرمجاز است، چرا که در دوره‌های گرم و سرد سال هیچ مزرعه‌ای مجاز به فعالیت نیست. این میزان مصرف حدود ۵ درصد از کل برق کشور را شامل می‌شود و حدود ۲۰ درصد از ناترازی انرژی را رقم می‌زند. هرچند عدد ۵ درصد به‌ظاهر کم به‌نظر می‌رسد، اما اثر آن در شبکه برق بسیار قابل‌توجه است.

همچنین همکاری مردم در گزارش‌دهی به سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کشف این دستگاه‌ها ایفا کند.

گزارش از رضا زارع خبرنگار خبرگزاری صداوسیما