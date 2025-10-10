نماینده ولیّ‌فقیه در استان مرکزی دفاع قاطعانه از اسلام، سرزمین‌های اسلامی و بیت‌المقدس را اولویت جهان اسلام عنوان کرد.

اولویت جهان اسلام، دفاع قاطعانه از سرزمین‌های اسلامی و بیت‌المقدس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اراک ابراز داشت: دفاع قاطعانه از اسلام، سرزمین‌های اسلامی و بیت‌المقدس باید اولویت همیشگی کشورهای اسلامی بماند و نباید اجازه داد کسی به دنبال اشغال این سرزمین‌ها باشد.

او افزود: همه نیرو‌ها و سنگر‌ها باید در آمادگی کامل دفاعی قرار داشته باشند، زیرا صهیونیست‌ها به هیچ یک از اصول اسلامی پایبند نیستند و هدفشان فقط جنگ‌افروزی، مطرح بودن از طریق جنگ، فروش اسلحه و چپاول دنیاست و از این طریق از دیگران باج‌گیری می‌کنند.

آیت الله دری نجف‌آبادی افزود: مسلمانان موظفند همچنان از مردم فلسطین حمایت کنند و امسال نیز راهپیمایی حمایت از این ملت مظلوم برگزار خواهد شد.

او گفت: مردم ایران نیز باید به وظیفه دینی خود عمل کنند و با پیروی از رهنمود‌های رهبر فرزانه انقلاب مسیر درست را ادامه داده و حمایت خود را نشان دهند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی خواستار اقدام جدی دستگاه‌های اجرایی در زمینه کنترل کالا‌های اساسی شد و افزود: باید دست فرصت‌طلبان کوتاه شود تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.