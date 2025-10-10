پخش زنده
یک گروه از گردشگران خارجی از جاذبه های تاریخی و گردشگری شهرستان خواف بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواف گفت: ۱۵ گردشگر خارجی از کشورهای انگلستان، استرالیا، هند، کانادا و سریلانکا از مهم ترین جاذبه های تاریخی این شهرستان از جمله آسبادهای نشتیفان و مدرسه غیاثیه خرگرد بازدید کردند.
محمود باعقیده افزود: اقامت در بومگردی، اجرای موسیقی محلی، پذیرایی با دمنوش و غذاهای محلی، بازدید از بافت تاریخی و آشنایی با ویژگی های مردم شناسی نشتیفان از دیگر برنامه هایی بود که برای این گروه اجرا شد.
وی از همکاری و مساعدت نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار خواف برای تخصیص اعتبار از حقوق دولتی با هدف توسعه زیرساخت های گردشگری و مرمت بناهای تاریخی شهرستان قدردانی کرد و گفت: اقدامات انجام شده در این خصوص باعث افزایش چشمگیر حضور گردشگران داخلی و خارجی در شهرستان خواف شده است