به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت‌الله سید ناصر محمدی گفت: حماس با تغییراتی این طرح را پذیرفته، اما نباید نام آن را «صلح» گذاشت بلکه در واقع طرح «آتش‌بس» است و این طرح را به این صورت که غزه باید تحت اداره فلسطینی‌ها باشد، اسرائیل باید از غزه خارج شود و تبادل اسرا نیز صورت گیرد پذیرفت.

امام‌جمعه موقت یزد ادامه داد: باید دید این طرح به سرانجام می‌رسد یا خیر، چراکه تجربه نشان داده است آمریکا و اسرائیل حتی اگر توافقی را امضا کنند، باز هم آن را نقض خواهند کرد.

آیت‌الله محمدی با تأکید بر این‌که صلح با رژیم صهیونیستی معنا ندارد، اظهار داشت: اسرائیل غده سرطانی و اشغالگر بوده و همچنان نیز هست، آتش‌بس اقدامی پسندیده است، اما صلح با این رژیم محال است و طبق وعده الهی، رژیم منحوس صهیونیستی سرانجام نابود خواهد شد.

وی این که حماس با هدف رهایی مردم فلسطین از جور گرسنگی و تلفات مردمی که هر روز بر شمار تلفات آنها با این طرح موافقت کرد را امری پسندیده خواند و گفت: با این حال این طرح آتش‌بس که به غلط آن را صلح می‌کنند، بدون خلع سلاح حماس اتفاق خواهد افتاد و غزه نیز زیر نظر خود فلسطینی‌ها اداره خواهد شد و پس از خروج صهیونیست‌ها شرایط تبادل اسرا انجام خواهد شد.

آیت الله سید ناصر محمدی با تاکید بر این که همه می‌دانند که مردم غزه مستقل در این تصمیم‌گیری بوده و کسی این اقدام را به ان‌ها دیکته نکرده است، گفت: البته باید دید که آیا این طرح به سرانجام خواهد رسید یا خیر چرا که تجربه نشان داده که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها ولو این که توافقی را امضا کرده باشند ولی بعداً به راحتی آن را نقض می‌کنند.

آیت‌الله محمدی گفت: برخی افراد در داخل کشور اصرار دارند که فلسطینی‌ها با صهیونیست‌ها صلح کرده‌اند در حالی این که رژیم صهیونیستی از ابتدا یک غده سرطانی و اشغالگر بوده و دست آنها به خون مردم مظلوم منطقه آغشته بوده و هنور هم هست لذا صلح با این رژیم کودک‌کش که تنها طی دو سال گذشته بیش از ۶۰ هزار نفر را در غزه به خاک و خون کشیده است، بی‌معنی است و تنها شاهد توقف جنگ و آتش‌بس بین طرفین هستیم.

وی با تاکید بر این که خداوند در قران کریم وعده نابودی طالمان را داده است، این وعده خداوند را تخلف ناپذیر خواند و گفت: قطعاً در فرصتی دیگر این رژیم غاصب و کودک کش به نابودی خواهد رسید.

امام جمعه موقت یزد اظهارنظر برخی افراد در داخل کشورمان مبنی بر صلح فلسطینی‌ها را ناشی از بی‌اطلاعی آنها از مسائل سیاسی، بی سوادی یا خیانت این افراد دانست و گفت: این افراد امروز به بهانه این آتش‌بس در حالی کشورمان را به صلح با رژیم صهیونیستی تشویق می‌کنند که مردم ایران هنوز کشتار جنگ دوازده‌روزه تجاوزگری آنها را فراموش نکرده‌اند.

وی صلح با این رژیم متجاوز که شروع‌کننده حمله به کشورمان بوده است را بی معنا خواند و گفت: امکان صلح با آنها وجود ندارد و همانگونه که امام راحل (ره) نیز فرمودند این رژیم غاصب باید از صفحه روزگار محو شود.

آیت الله محمدی مردم و مسئولان کشورمان را به هوشیاری نسبت به سیاست دشمن فراخواند و اظهار کرد: نقشه آمریکا و کشور‌های غربی که مکانیسم ماشه را برای کشورمان فعال کردند، بزرگنمایی کردن تأثیر مکانیسم ماشه و ایجاد التهاب در جامعه است تا از طریق ایجاد هرج و مرج در کشور و بروز نارضایتی، شرایط را برای حمله نظامی خود فراهم کنند.

وی ادامه داد: اقدامات آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها مقدمه جنگ نظامی به ایران است و موفقیت خود در برابر ایران را تنها از این راه ممکن می‌دانند لذا باید خردمندانه با این نقشه دشمن مبارزه کنیم و وحدت و انسجام جامعه را حفظ کنیم.

وی همچنین تأکید کرد: مسئولان بدانند که مکانیسم ماشه تنها یک شعار است و تهدید‌ها و تحریم‌های غرب به حد کافی اعمال شده و تنها تاثیر این اقدام عملیات روانی در جامعه است لذا باید با نظارت و کنترل بازار، مانع از ایجاد نارضایتی در جامعه شود و دشمن را برای رسیدن به هدفش آزاد بگذارند.

امام جمعه موقت یزد با بیان اینکه برخی وابستگان به مسئولان امروز بنزین روی آتش دشمن می‌پاشند، گفت: مبادا اظهاراتی در کشور بیان شود که موجب نارضایتی و خلل وارد کردن به انسجام و وحدت در کشور شود.

وی از مسئولان خواست کنترل بازار را به دست گیرند و اجازه ندهند عوامل در خارج از کشور قیمت ارز در کشورمان را تغییر دهند.

آیت الله محمدی در پایان با اشاره به شکست دشمن در جنگ نظامی دوازده‌روزه، گفت: اگر وحدت ایجاد شده در شرایط جنگ دوازده‌روزه و بعد از آن بر کشور حاکم باشد، دشمن هرگز به کشورمان دوباره حمله نخواهد کرد و لذا باید این وحدت و هوشیاری در کشورمان حفظ شود.