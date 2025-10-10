امام جمعه خوی با اشاره به ضرورت تبدیل پیروزی نظامی به پیروزی اقتصادی گفت: امروز کشور نیازمند هم‌افزایی دولت، فعالان اقتصادی و مردم برای پیشرفت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه خوی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه در مصلی امام خمینی این شهرستان، با اشاره به روز روستا و عشایر گفت: چهار میلیون و ۲۹۲ هزار خانوار بهره‌بردار روستایی و عشایری، محور تأمین امنیت غذایی بیش از ۸۶ میلیون ایرانی هستند و مسئولان باید از هر تصمیم عجولانه در حوزه روستا و عشایر پرهیز کنند.

حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی افزود: عشایر کوچنده با وجود سهم اندک جمعیتی، ۳۴ درصد از دام سبک کشور را در اختیار دارند و نقشی بی‌بدیل در تولید گوشت و لبنیات ایفا می‌کنند.

وی در ادامه، به هفته پیوند اولیا و مربیان اشاره کرد و گفت: حوادث و اغتشاشات سال ۱۴۰۱ نشان داد زنجیره ارتباطی خانه و مدرسه در برخی بخش‌ها دچار آسیب شده است و بازسازی این پیوند مهم تربیتی، نیازمند نقش‌آفرینی فعال خانواده‌ها و آموزش و پرورش است.

امام جمعه خوی تأکید کرد: انجمن‌های اولیا و مربیان نباید صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشند و آموزش و پرورش نیز باید از دریافت هرگونه وجه در این اجتماعات پرهیز کند تا خانواده‌ها با رغبت بیشتری در فعالیت‌های تربیتی مشارکت کنند.

وی با گرامی‌داشت روز جهانی نابینایان، گفت: خدای متعال در برابر هر نقص ظاهری، استعداد‌های دیگری به انسان عطا کرده است و والدینی که فرزند دارای ناتوانی دارند باید بدانند خداوند در‌های دیگری از رحمت و حکمت را بر آنان گشوده است.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به آتش‌بس میان حماس و رژیم صهیونیستی گفت: رژیم صهیونیستی پس از دو سال جنگ و جنایت، به هیچ‌یک از سه هدف اعلامی خود نرسید و در برابر مقاومت مردم غزه شکست خورد.

وی افزود: همان‌گونه که نظریه‌پرداز آمریکایی کیسینجر گفته بود، در جنگ‌های نابرابر، نیروی مقاومت زمانی پیروز است که شکست نخورد و این اتفاق امروز در غزه رخ داده است.

امام جمعه خوی در ادامه به اهمیت بازدارندگی امنیتی و نظامی اشاره کرد و گفت: توان موشکی ایران عامل بازدارندگی در برابر هرگونه تجاوز است و حتی رژیم صهیونیستی نیز از طریق روسیه پیام داده است که خواهان درگیری با ایران نیست.

وی افزود: تجربه جنگ دوازده روزه نشان داد هیچ سامانه پدافندی نمی‌تواند با اطمینان کامل موشک‌های ایران را رهگیری کند و همین عامل، مانع از هرگونه طمع دشمنان به زیرساخت‌های کشور شده است.

خطیب جمعه خوی در پایان با تأکید بر ضرورت تبدیل پیروزی نظامی به پیروزی اقتصادی گفت: امروز کشور نیازمند هم‌افزایی دولت، فعالان اقتصادی و مردم برای پیشرفت است.

وی افزود: ثبات اقتصادی، اصلاح ساختار‌ها و رفتار اقتصادی مسئولانه از سوی مردم باید در اولویت قرار گیرد.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با هشدار نسبت به پدیده گرانفروشی و سوءاستفاده از اضطرار مردم تأکید کرد: تجارت اسلامی بر پایه انصاف و رحمت است و هرکس در آرزوی گرانی برای امت اسلامی باشد، اعمال نیک چهل‌ساله او بی‌اثر خواهد شد.