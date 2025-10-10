به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام سید مصطفی هاشمی گفت: آتش‌بس اخیر میان اسرائیل و حماس، نشانه‌ای از پیروزی جریان مقاومت است؛ زیرا نشستن پای میز مذاکره طرف مقابل پس از اعمال تمامی وحشی‌گری‌ها، به معنای شکست و رسوایی آنهاست.

امام جمعه موقت شهرکرد گفت: سخنان مسئولان رژیم صهیونیستی مبنی بر تأمین امنیت این رژیم حتی با نابودی غزه، توهم است و با وجود محور مقاومت، امنیت برای اسرائیل حاصل نخواهد شد.

حجت‌الاسلام هاشمی افزود: پیروزی خون بر شمشیر ویژگی دوم عصر حاضر است؛ جایی که مهم‌ترین ابزار مردم غزه، ایستادگی با دست خالی در سرزمین خود و ترک نکردن آن است، مشابه آنچه در یمن نیز دیده می‌شود.

امام جمعه موقت شهرکرد خاطرنشان کرد: در بحث عفاف و حجاب که حکم قرآنی است، نباید آن را زیر پا گذاشت، اما نباید کسی که حجاب کامل ندارد فاقد عفاف دانسته شود؛ زنان ایرانی پاکدامن هستند و نباید از این بابت ناامید شد، باوجود برخی فروعات، جوانان معتقد و انقلابی کشور، همان‌هایی هستند که رهبر انقلاب به آینده‌سازی آنها امید دارند و به لطف خدا، استکبار و اسرائیل توسط همین بانوان با اعتقاد ریشه کن خواهد شد.