طرح آبرسانی به روستای مهدیرجه شهرستان گلوگاه برای تامین آب شرب ۲۵۰۰ نفر از مشترکین، به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در راستای تامین آب شرب ۲۵۰۰ نفر از مشترکین، طرح آبرسانی به روستای مهدیرجه شهرستان گلوگاه با صرف ۱۲۳ میلیارد ریال اعتبار با حضور مدیرعامل آبفا استان و رئیس کل دادگستری مازندران و مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.

رئیس کل دادگستری مازندران در این مراسم با قدردانی از پیگیری‌های مدیرعامل و کارکنان آبفا استان در تامین نیاز‌های مردم گفت: یکی از پروژه‌های مهم آب و فاضلاب آبرسانی به منطقه پشتکوه شهرستان ساری بوده که با ورود دادگستری و همت شبانه روزی مجموعه آب و فاضلاب این مشکل طی یک ماه برطرف شد و هم اکنون روستا‌های این منطقه از آب شرب سالم و بهداشتی بهره‌مند هستند.

پوریانی دادمه داد: دادگستری استان در کنار سایر مسئولان دستگاه‌های اجرایی، خدمت رسانی به مردم را در برنامه کاری خود قرار داده است.

وی با اشاره به طرح آبرسانی به روستای مهدیرجه خاطرنشان کرد: این طرح نیز با پیگیری و تلاش مستمر مسئولان آبفا به ثمر نشست.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران در این مراسم از صبوری و همراهی مردم در اجرای طرح‌های شرکت قدردانی کرد و گفت: بر اساس کتابچه تنش آبی برنامه ریزی‌های لازم برای رفع کمبود آب در مناطق مختلف صورت می‌گیرد.

بهزاد برارزاده با اشاره به افتتاح طرح آبرسانی در روستای مهدیرجه تصریح کرد: این طرح شامل احداث یک باب مخزن ذخیره ۵۰۰ متر مکعبی، اجرای ۱۰۲۰۰ متر خط انتقال، احداث ۳ باب حوضچه فشارشکن و ۹ باب حوضچه شیرآلات به همراه نصب آن و راه اندازی یک عدد کلکتور می‌باشد.

مدیرعامل آبفا مازندران اعتبار هزینه شده این طرح را ۱۲۳ میلیارد ریال و جمعیت برخوردار از آن را ۲۵۰۰ نفر دانست و تصریح کرد: آبرسانی به روستا‌های استان در دستور کار شرکت قرار دارد.

معاون فرماندار گلوگاه نیز در این مراسم با اشاره به کمبود‌های موجود در این شهرستان گفت: طرح‌های عمرانی خوبی در حال اجرا داریم که امیدواریم با اتمام به موقع آن، بخشی از این کمبود‌ها برطرف شود.