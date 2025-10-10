امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

قدرت نرم ایران، روایت مردم

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۸- ۱۵:۳۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
برق هسته‌ای، ضرورتی انکار ناپذیر
برق هسته‌ای، ضرورتی انکار ناپذیر
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
کشف مواد مخدر
کشف مواد مخدر
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
دولت حامی بخش خصوصی
دولت حامی بخش خصوصی
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
نادر خلیج فارس
نادر خلیج فارس
۱۴۰۴-۰۷-۱۵
خبرهای مرتبط

شهدا الگوی مقاومت در برابر استکبار و ضامن امنیت انقلاب هستند

جنگ روانی دشمن با وحدت و انسجام ملی خنثی می‌شود

اتحاد ملت ایران باعث ناامیدی دشمنان شد

برچسب ها: قدرت ایران ، حضور مردمی ، همدلی مردم
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 