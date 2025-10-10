پخش زنده
امروز: -
امسال بیش از ۹ میلیون لیتر فرآوردههای نفتی در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر تعاون روستایی استان گفت: در راستای خدماترسانی به روستائیان و کشاورزان استان، ۹میلیون و ۲۰۶ هزار لیتر انواع مواد سوختی شامل: بنزین، نفت گاز و نفت سفید از طریق شرکتهای تعاونی روستایی بین بهرهبردان و تولیدکنندگان استان توزیع شده است.
محسن کریمی افزود: این میزان مواد سوختی توسط ۲۶ عاملیت فروش عضو شبکه تحت پوشش، از طریق ۲۶ جایگاه در اختیار روستائیان عزیز قرار گرفته است.