به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر تعاون روستایی استان گفت: در راستای خدمات‌رسانی به روستائیان و کشاورزان استان، ۹میلیون و ۲۰۶ هزار لیتر انواع مواد سوختی شامل: بنزین، نفت گاز و نفت سفید از طریق شرکت‌های تعاونی روستایی بین بهره‌بردان و تولیدکنندگان استان توزیع شده است.

محسن کریمی افزود: این میزان مواد سوختی توسط ۲۶ عاملیت فروش عضو شبکه تحت پوشش، از طریق ۲۶ جایگاه در اختیار روستائیان عزیز قرار گرفته است.