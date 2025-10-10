امام جمعه کرج گفت: به فضل الهی برای توان دفاعی خود با هیچ کس معامله و مذاکره ای نخواهیم داشت؛ همین مکانیزم ماشه که فعال شد برخی گمان کردند که گرفتاری درمسایل اقتصادی برای ما بیشترمی شود اما دشمنان به آرزوی خود نرسیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، امام جمعه کرج در خطبه های امروز کرج گفت: عملیات طوفان الاقصی موجب بیداری جهانیان در برابر استکبار جهانی و رژیم جنایتکار صهیونیستی شد امروز تجمع های اعتراض آمیز از انگلیس تا سایر مناطق جهان علیه صهیونیست های جنایتکار شکل گرفته است و طوفان الاقصی سیمای منفور رژیم صهیونیستی را برای جهانیان آشکارتر کرد.

آیت الله حسینی همدانی افزود: تمام دنیا با سیاست های استکباری شیطان بزرگ آمریکا آشنا شده اند و نه تنها در جمهوری اسلامی ایران بلکه در جهان فریاد مرگ برآمریکا سرداده می شود،رژیم غاصب صهیونیستی درغزه ۷۰هزار نفر را به خاک و خون کشید اما به اهداف خود نرسید بنابراین اگر صبر و تقوا داشته باشید هیچ نیرنگی از دشمنان به شما نمی رسد.

آیت الله حسینی همدانی گفت: برخی بلایا به صورت غیرمستقیم از عملکرد انسانی از جمله آلودگی هوا است اما یکی از خطرناکترین بلایای بشری که همه دنیا را تهدید می کند صهیونیست ها هستند که به تخریب زمین و ریختن خون بیگناهان مشغول شده اند، چیزی که فکر نمی کردند مردم دنیا از آنان ابراز انزجار و راهپیمایی کنند.

امام جمعه کرج افزود: همین اسراییل وامریکا همه استانداردهای بشری و بین المللی را در همه موضوعات از بین برده اند و عقل به ما می گوید باید در مقابل دشمن قوی باشیم و اقدامات بازدارنگی در تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی و نظامی فراهم کنیم.

وی ادامه داد: دشمنان ما به ویژه آمریکا نمی خواهند ما درهیچ زمینه ای پیشرفت کنیم و تا دیدند موشکهای کشورمان برای دفاع از مردم و منافع ملی قدرت بازدارندگی دارند درخواست دادند که موشک نداشته باشیم .

آیت الله حسینی همدانی افزود: امروز آمریکای جنایتکار بر اعمال تحریم های شدید بر منابع حیاتی کشورمان متمرکز شده است بنابراین همچون گذشته که با هوشمندی تحریم ها را دور زدیم و باید تلاش کنیم در مسیر پیشرفت عقب نمانیم .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرج گفت: در این شرایط حساس کسبه و فروشندگان باید در معاملات، خدا را درنظر بگیرند و بر آتش هیزم دشمن نیفزاید چراکه این مسیر هم به سامان می رسد ؛ دولت باید نظارت خود را بربازار قوی تر کند و از ظرفیت های بسیج در این زمینه بهره ببرد چنانچه دیدیم که اسراییل به رغم تمام فشارها به غزه شکست خورد.

وی در ادامه اضافه کرد: دولت باید بر رفع مشکلات اقتصادی مردم تمرکز داشته باشد و با شفافیت برنامه های عملی برای کنترل تورم و ثبات بازار ارایه و نتایج اقدامات به اطلاع مردم برسد،تلاش دشمن در بخش اقتصادی برای ضربه به کشور بی ثمر می شود اگر توجه بیش از پیش به ظرفیت های داخلی داشته باشیم.

آیت الله حسینی همدانی به روز ملی پارا المپیک اشاره کرد و افزود: غربی ها به دنبال آن هستند که ورزش از سیاست جدا شود و درهمین مجامع بین المللی می بینیم حتی ساختار المپیک تحت سیطره صهیونیست ها است .

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با قهرمان پارا المپیک گفت: باید ورزش نقشه راه دولت باشد و وزارت ورزش و جوانان برای حل مشکلات ورزشکاران برنامه ریزی دقیق کند، در بحث پارالمپیک انسانهای با اراده ای داریم که پرچم جمهوری اسلامی را بالا می برند بنابراین برای حمایت معیشتی، مادی و معنوی از ورزشکاران باید برنامه ریزی دقیقی شود.

امام جمعه کرج ادامه داد: حضور پررنگ بانوان با حجاب اسلامی در مسابقات ورزشی پیام های انقلابی فرهنگی و هویت بخشی بسیار زیاد دارد، برای عملیات این هویت ساز تدابیر ویژه باید داشت و با نگاه تمدنی ورزش قهرمانی را با عرق ملی پیوند داد.

آیت الله حسینی همدانی با اشاره به فرار رسیدن ۲۳ مهرماه روز نابینایان گفت: تدابیر لازم برای عبور و مرور این عزیزان در خیابانها توسط دستگاه های اجرایی ضروری است.

نماینده ولی فقیه در استان البرز به هفته اولیا و مربیان نیز اشاره کرد و افزود: اگر به دنبال انسان سالم و صالح هستیم ۲ رکن مدرسه و خانواده باید مورد توجه قرار گیرد و هماهنگ و متعهدانه عمل کرد، البته مسجد رکن سوم دراین زمینه است و در هفته اولیاء و مربیان روی پیوند واقعی و همسویی بین مربیان و خانواده ها باید کار جدی شود.

امام جمعه کرج با اشاره به فرارسیدن هفته پیشگیری از خسارت های بلایای طبیعی گفت: برخی از حوادث از جمله زلزله منشا انسانی ندارد اما اگر اقدامات لازم صورت گیرد خسارت های آن کمتر است که جمهوری اسلامی ایران به انواع زیادی از این حوادث مبتلا است .

وی اضافه کرد: مدیریت بحران باید دراین زمینه داشت یعنی علاج قبل از وقوع مسئوول مربوطه داشته باشد تا خسارت کمتر باشد سالهای گذشته برخی مسایل بود که مردم متوجه نشدند و مدیریت شد.

امام جمعه کرج با اشاره به فرا رسیدن ۲۲ مهر ماه روز استاندارد نیز گفت: استاندارد دامنه وسیعی دارد و در تمام عرصه ها و تولیدات مواردی که به سلامت مردم گره می خورد نقش اساسی دارد، همه کسانی که در این زمینه کار می کنند به آنها خداقوت می گوییم و باید درمسئولیت خود بدون مسامحه کار کنند .

آیت الله حسینی همدانی با اشاره به سالروز شهادت شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی گفت: این شهید والامقام دارای درجات بالای معنوی بود که امام راحل و رهبر معظم انقلاب در وصف این شهید والامقام بیانات ویژه ای داشته اند.

وی اضافه کرد: آیت الله اشرفی اصفهانی فرد سرسخت در یادگیری بود و با کمترین امکانات ، خدمات ارزنده ای در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی داشت به طوریکه در سنگر محراب به شهادت رسید.