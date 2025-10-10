به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی و همزمان با سراسر کشور راهپیمایی «بشارت نصر» بعد از اقامه نماز جمعه در آذربایجان غربی نیز برگزار شد.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعار‌های مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل ضمن محکوم کردن جنایت‌های استکبار جهانی از جبهه مقاومت حمایت کردند.

مردم همیشه در صحنه آذربایجان غربی امروز همپای تمامی ملت‌های آزادی خواه جهان پیروزی جبهه ایثار و مقاومت در برابر ظالمان و مستکبران را فریاد زدند.

حاضرین در این راهپیمایی خشم و نفرت و بی اعتمادی خود نسبت به سیاست‌های استکبار جهانی را فریاد زدند و رمز پیروزی و اقتدار ایران عزیزمان را مقاومت و تکیه به توان داخلی عنوان کردند.