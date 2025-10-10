راهپیمایی بشارت نصر در بوشهر برگزار شد
مردم استان بوشهر با شرکت پرشور در راهپیمایی بشارت نصر، حمایت قاطع خود را از ملت مقاوم فلسطین اعلام و از جنایات رژیم اشغالگر قدس و حامیانش اعلام انزجار کردند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، امروز همزمان با سراسر کشور نمازگزاران جمعه در سراسر استان بوشهر پس از اقامه نماز با شرکت در راهپیمایی مردمی «بشارت نصر»، ضمن حمایت قاطع از ملت مقاوم و شکستناپذیر فلسطین و غزه، انزجار و نفرت خود را از رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
مردم استان بوشهر اعم از پیر و جوان، زن و مرد، با حضور پرشور و چهرههایی مصمم، خیابانهای شهر را به صحنه دفاع از حق و آرمان فلسطین و مقاومت منطقهای بدل کردند.
شرکتکنندگان در این حرکت مردمی با در دست داشتن پرچمهای جمهوری اسلامی ایران و فلسطین، تصاویر شهدای مقاومت و تابلوهایی با شعارهایی همچون «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا»، «فلسطین تنها نیست»، و «خلیج فارس گورستان متجاوزان»، عمق نفرت خود از جنایتکاران را به نمایش گذاشتند.
در راهپیمایی بشارت نصر مردم بوشهر فریاد همبستگی خود را با ملت فلسطین و محکومیت متجاوز و جنایتکار رژیم صهیونیستی و حمایت از جبهه مقاومت طنینانداز کرده و به گوش جهانیان رساندند.
همچنین مردم بوشهر بار دیگر حمایت خود را از آرمان آزادی قدس شریف و پایان سلطه صهیونیسم اعلام کردند.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی با شعار «ما ملت حسینیم، ذلت نمیپذیریم»، «پیروزی با حماست است، اسرائیل در هراس است»، «ای رهبر آزاده، آمادهایم آماده»، و «فلسطین پیروز است اسرائیل نابود است» پشتیبانی بیوقفه خود را از ملت فلسطین و جبهه مقاومت فریاد زدند.
در پایان راهپیمایی، بیانیهای خطاب به دولتهای غربی و منطقه صادر و تأکید شد: ملت ایران هرگز در برابر ظلم و اشغالگری سکوت نخواهد کرد و بوشهر همچون همیشه سنگر دفاع از حق و عدالت باقی خواهد ماند.