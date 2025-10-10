راهپیمایی بشارت نصر در بوشهر برگزار شد

مردم استان بوشهر با شرکت پرشور در راهپیمایی بشارت نصر، حمایت قاطع خود را از ملت مقاوم فلسطین اعلام و از جنایات رژیم اشغال‌گر قدس و حامیانش اعلام انزجار کردند.