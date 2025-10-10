نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین با اشاره به طرح ۲۰ ماده‌ای صلح ترامپ برای غزه، این طرح را تکرار تجربه تلخ استعمار در فلسطین دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین مظفری در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین گفت : در این طرح نه‌تنها به عقب‌نشینی کامل رژیم صهیونیستی از غزه اشاره نشده، بلکه اداره این منطقه پس از صلح به شورایی بین‌المللی تحت قیمومیت آمریکا، ترامپ و تونی بلر سپرده شده است؛ اقدامی که یادآور قیمومیت انگلیس بر فلسطین پس از جنگ جهانی اول است.

وی افزود: از جمله بندهای نگران‌کننده این طرح، خلع سلاح حماس و واگذاری آن به نهادهای بین‌المللی است؛ در حالی‌که حماس با هوشمندی این طرح را مشروط پذیرفت و تأکید کرد تنها در صورت تشکیل دولت فلسطینی حاضر به واگذاری سلاح خواهد بود.

امام جمعه قزوین تصریح کرد : کرد: حماس با این موضع‌گیری معادلات آمریکا و رژیم صهیونیستی را برهم زد و حتی موجب انتقاد برخی صهیونیست‌ها از ترامپ شد. امیدواریم حماس با درایت کامل، مسیر پایان جنگ و خونریزی را طی کند و فریب بازی‌های سیاسی آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی را نخورد.

وی با اشاره به برخی اختلافات رسانه‌ای اخیر در مدیریت شهری، خواستار تمرکز بر خدمت‌رسانی به مردم شد.

امام جمعه قزوین افزود : در این دوره از شورای شهر و شهرداری خدمات ارزشمندی ارائه شده که باید دیده و تقدیر شود. اختلاف نظر طبیعی است، اما نباید به نزاع و درگیری منجر شود.

نماینده ولی فقیه در استان گفت : افزود: با توجه به شرایط حساس امروز جامعه و نظام اسلامی، نیازمند آرامش، امنیت و وحدت هستیم و از همه عزیزان می‌خواهم که فرصت باقی‌مانده را صرف خدمت به مردم کنند و اگر تخلفی احساس می‌شود، از مسیر قانونی و قضایی پیگیری شود.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری به سی‌ودومین اجلاس سراسری نماز در استان گیلان اشاره کرد و با قرائت پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر اهمیت این فریضه الهی تأکید کرد.

وی گفت: نماز با آداب خود همچون خشوع و دلسپاری، دل را آرام، اراده را مستحکم، ایمان را ژرف و امید را زنده می‌کند. این چهار ویژگی، پایه‌های سعادت فرد و جامعه هستند.

وی افزود: رهبر انقلاب از همه متدینین، پدران، مادران، معلمان و مبلغان خواستند در ترویج نماز تلاش کنند و از ابزارهای نوین برای آموزش و تبیین ظرافت‌های آن بهره بگیرند. ما نیز در استان قزوین جلساتی را برای تبیین آداب و اسرار نماز برگزار خواهیم کرد.»

امام جمعه قزوین ضمن گرامیداشت روز جهانی پست، از کارکنان این مجموعه به‌خاطر امانت‌داری و خدمت‌رسانی مطلوب تقدیر کرد.