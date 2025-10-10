پیشبینی وزش باد بهنسبت شدید برای بوشهر
هواشناسی بوشهر از وزش باد بهنسبت شدید شمالی از اواخر وقت امروز و تلاطم خلیج فارس خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی از اواخر وقت امروز جمعه و طی روز شنبه با وزش باد بهنسبت شدید شمال غربی، سواحل و فراساحل استان در برخی ساعتها مواج و متلاطم پیشبینی میشود.
حسین مستانه افزود: همچنین در این مدت احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقهای و وقوع گردوخاک در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.
وی اضافه کرد: دمای هوا نیز از اوایل هفته پیش رو کاهش نسبی خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی بوشهرجهت وزش باد را شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت، از امشب بر روی دریا و سواحل بیشتر شمال غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ و در فراساحل گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیشبینی کرد.
وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا هم در مناطق شمالی و مرکزی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر، از امشب ۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۱۰ سانتیمتر، در مناطق جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و از فردا در فراساحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.
مستانه گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۴:۳۹، مد اول ساعت ۱۰:۲۳، جزر دوم ساعت ۱۵:۰۷ و مد دوم ساعت ۲۱:۵۲ دقیقه است.