به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اولین دوره مسابقات کشتی پهلوانی کارگران کشور به میزبانی خرم‌آباد در استان لرستان برگزار شد و ۶۰ ورزشکار از ۱۵ استان مختلف با هم به رقابت پرداختند.

در پایان این دوره از رقابت‌ها زبیر شریفی نشان نقره، کارزان کرمی و زانکو محمدی مدال برنز را بدست آوردند تا در مجموع کردستان با سه مدال جایگاه نایب قهرمانی را بدست آورد و تیم‌های لرستان و خراسان شمالی نیزبه ترتیب عناوین اول و سوم را کسب کردند.

تیم کشتی پهلوانی کارگران کردستان با چهار ورزشکار و با هدایت و مربیگری سالار رنگ آمیز و فواد طاهر نژادیان و با سرپرستی علی اصغری در این رقابت‌ها حضور پیدا کرد.