نایب قهرمانی کردستان در کشتی پهلوانی کارگران کشور
تیم کشتی پهلوانی کارگران کردستان در اولین دوره مسابقات کشتی پهلوانی کارگران کشور مقام دوم را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اولین دوره مسابقات کشتی پهلوانی کارگران کشور به میزبانی خرمآباد در استان لرستان برگزار شد و ۶۰ ورزشکار از ۱۵ استان مختلف با هم به رقابت پرداختند.
در پایان این دوره از رقابتها زبیر شریفی نشان نقره، کارزان کرمی و زانکو محمدی مدال برنز را بدست آوردند تا در مجموع کردستان با سه مدال جایگاه نایب قهرمانی را بدست آورد و تیمهای لرستان و خراسان شمالی نیزبه ترتیب عناوین اول و سوم را کسب کردند.
تیم کشتی پهلوانی کارگران کردستان با چهار ورزشکار و با هدایت و مربیگری سالار رنگ آمیز و فواد طاهر نژادیان و با سرپرستی علی اصغری در این رقابتها حضور پیدا کرد.