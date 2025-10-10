به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری میمه گفت: بعد از ظهر امروز وقوع حریق در یک انبار ضایعات در روستای زیادآباد از توابع بخش میمه به آتش‌نشانی شهر میمه اطلاع داده شد و بلافاصله یک اکیپ از نیرو‌های آتش‌نشانی میمه به محل حادثه اعزام و پس از حضور در صحنه، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

مهدی شهیدی افزود: با تلاش به‌موقع و هماهنگی نیرو‌های آتش‌نشانی، آتش مهار و از سرایت آن به دیگر بخش‌های اطراف جلوگیری شد و این حادثه خسارت جانی نداشت و علت وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی است.