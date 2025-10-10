پیشرفت ۷۰ درصدی طرح تعریض جاده ورودی شهر حمزه دزفول
رئیس اداره راه و شهرسازی دزفول گفت: طرح تعریض و بهسازی جاده ورودی شهر حمزه این شهرستان بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
، ابوذر موحد با اشاره به اینکه طرحهای راهسازی شهرستان فعال هستند، اظهار داشت: طرح تعریض و بهسازی ۱۳ کیلومتر از محور ارتباطی پر تردد دزفول به شوشتر بیش از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی افزود: پروژه تعریض و بهسازی جاده محمد بن جعفر نیز با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد فعال است و بهزودی زیر بار ترافیک میرود.
موحد تصریح کرد: پروژه تعریض و بهسازی ۲ کیلومتر از جاده ورودی شهر حمزه ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد؛ کارگاه فعال و عملیات اجرایی با سرعت خوبی در حال انجام است.
رئیس اداره راه و شهرسازی دزفول با اشاره به اینکه پروژه تعریض و بهسازی چهارراه اوج تا میانرود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ادامه داد: با توجه به موقعیت راهبردی این جاده که از جادههای پرتردد و مسیر انتقال محصولات کشاورزی و صادرات آنها به بازار مصرف است؛ بهسازی و تعریض این محور ارتباطی در اولویت کاری مان قرار گرفته است.