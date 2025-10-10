به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده مردم شهرتان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی به همراه رئیس دانشگاه ملی مهارت استان از خوابگاه در حال ساخت این دانشگاه در نهبندان بازدید کردند.

یکی از اقدامات مهمی که در چند سال اخیر در نهبندان انجام شد، راه اندازی دانشگاه ملی مهارت در شهر نهبندان بود که ابتدا با ۲ رشته راه اندازی شده و پس از آن با پیگیری‌هایی که انجام شد تعداد رشته‌های آن افزایش یافت، اما همچنان یکی از نیاز‌های آن اساسی آن خوابگاه دانشجویی است.

براساس گفته مدیر این مجموعه امسال بیش از ۱۰۰ دانشجوی غیر بومی در این دانشگاه پذیرفته شده‌اند.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در حاشیه این بازدید گفت: برنامه ریزی‌های خوبی برای جذب دانشجو در این واحد دانشگاهی انجام شده و از این رو می‌طلبد تا خوابگاه دانشجویی برای دانشجویان پذیرفته شده احداث شود.

نخعی همچنین از موافقت وزارت نفت برای کمک به ساخت و تکمیل این خوابگاه خبر داد و افزود: با رایزنی‌هایی که انجام شده مقرر شد ۸ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت به ساخت این خوابگاه اختصاص یابد تا هر چه سریع‌تر تکمیل شود.

رئیس دانشگاه ملی مهارت نهبندان هم گفت: در سال ۹۵ زمینی برای ساخت سالن چند منظوره در این دانشگاه (که در گذشته دانشگاه علمی کاربردی در اینجا مستقر بود) در نظر گرفته شد و تا حدودی کار ساخت آن انجام شد که با توجه به نیاز این دانشگاه به خوابگاه مقرر شد از این ساختمان به عنوان خوابگاه دانشجویی استفاده شود.

ضیایی مقدم پیشرفت فیزیکی این ساختمان را ۵۰ درصد اعلام کرد و افزود: مرحله سفت کاری این بنا به اتمام رسیده، اما نیاز است تغییراتی در بنای آن ایجاد شود که برای تکمیل آن حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.